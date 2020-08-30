2300元「共享女友」破處直擊！　穿褲變聖人：剛剛到底在幹嘛

圖、文／鏡週刊

「那人獨居不好，我要為他造一個配偶幫助他。」《聖經》裡，神因為男人獨居在地球上過於寂寞，於是為他造了女人。耶穌降生後的第21世紀，地球上男人寂寞了，就造個人來愛，取材並非肋骨，而是矽膠。

去年冬天，台北開了首家矽膠娃娃旅館，業者跟日本矽膠娃娃龍頭大廠東方工業添置了19隻娃娃，平均一隻造價新台幣30萬元。9個月過去了，矽膠娃娃已擴充到39隻，來客人次近7,000人。

「女友共享，2,300元一秒脫單！」她們是榨精女孩本本、是最強巨乳童顏寶寶、是欠調教蓓蓓…一如聖經所說「完全的順服，安靜受教導」，伊甸園的夏娃變成了39隻不會說話的玩偶。究竟是SOD裡究極春夢的華麗實踐，還是一場失敗者的遊戲？那註定是一個沒有答案的大哉問。

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▲台灣首家矽膠娃娃主題旅館，打出「女友共享」的廣告辭令，宣稱2,300元就可以讓宅男1秒脫單。（圖／鏡週刊提供，下同）



走進北市西門町某商務旅館，搭電梯直上12樓。一開門，濃濃菸味撲鼻而來，玄關黝暗如洞窟，唯有飲料販賣機兀自綻放光芒。販賣機旁是沙發，沙發背後是堵灰牆，牆上鑲著窗，窗外是寶藍色的夜色和忠孝西路川流不息的下班車潮。玄關拐個彎，走廊延伸到視線最盡頭，兩側房間隱約傳來啪啪啪的撞擊聲響。空氣中的菸味被茉莉花般的香氣取代，那香味來自矽膠娃娃身上的香奈兒5號香水。

網路工程師 特來破處

歡迎來到台灣首家矽膠娃娃主題旅館，官網寫著誘人的廣告辭令：「女友共享，2,300元一秒脫單」，最強巨乳童顏是寶寶，希望被調教的是蓓蓓，還有女警、空姐、寂寞女上司…39隻矽膠娃娃任君挑選。30歲的小陳說，他的第一次就是被失學女大學生青青破了處。

「第一次和充氣娃娃做的感覺，是怎樣啊？」「很重。」「重？心情很沉重？」「不，是娃娃很重。我來之前在網路上查過資料，知道娃娃30幾公斤，想想那不過人類體重的一半，但是我沒擁抱過女孩子，不知道30公斤抱起來是這樣重。」

抱在懷中，沉甸甸的，那是欲望的重量。小陳目前在中和科學園區當網路工程師，月薪5萬元上下，微胖的身材，說起話的口氣訥訥的，他自嘲母胎單身，但不知為何，去年冬天格外好奇接吻是什麼感覺、和人做愛是怎麼一回事，「本來想說要去找真人，但那時候突然爆出一則新聞，說桃園某個小姐被驗出是愛滋帶原者，一口氣有300多個人跑去醫院檢驗。後來在PTT西斯版（性版）看到矽膠娃娃旅館開張的消息，就跑來試看看。」

「不覺得髒嗎？」「有人會說真人比較乾淨，但你看新冠病毒，活人會帶菌，傳染病毒，但娃娃是死的，我看過她們清洗流程，肥皂、酒精、紫外線消毒，清過一次，細菌基本上很難在上面存活。」

插入立馬射 不怕被笑

欲望來襲之時，眼前是活人或死物都沒什麼兩樣了。小陳說，那一天他簡直是硬著走進旅館的，「進門見娃娃躺在床上，心就跳得很快，情不自禁就把手湊了上去，撫摸一陣子後，就很粗暴地把她推倒，脫掉衣服，但一插進去，太興奮，馬上就射了，大概是太興奮了吧…沖了個冷水澡，從浴室出來，看見娃娃躺在床上，她也不會嘲笑你，挫折感不會這麼重。又趴過去親親抱抱，因為射出來過一次，第二次就很難出來，但一直弄一直弄直到時間結束，單純擁抱的感覺也不錯。穿上褲子，離開房間的那一刻，又覺得很尷尬，不知道自己剛剛到底在幹嘛，但回家一想到那個畫面，又硬了，動念是否隔天再去，可是一次要2,300，還是太貴了…」



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