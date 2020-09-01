載過高雄少女「車上搜出本票」　警挖開垃圾山再扣一份神祕文件

▲車上雜物很多，看起來十分髒亂。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄14歲少女失聯3天，警方昨日（8月31日）循線找到載過少女的盧姓嫌疑人及車輛，同日隨即展開清查，然而車內十分髒亂，除了有大量使用過的衛生紙，還有交易證明、本票等雜物，最後還查扣一份神祕文件。

警方透過追尋少女的手機訊號，並在8月31日下午攔獲車牌號碼為「7923」的轎車，但當時車上只有37歲的盧男，並未見到少女身影。盧男表示，他不認識少女，是對方要求搭便車到永和河堤，才會順路搭載，抵達目的地後，人就自行開車門離開。

不過，警方初步對盧男駕駛的車輛進行調查，發現車上有大量使用過的衛生紙、喝過的飲料、黑色垃圾袋、電腦主機、傳輸線、交易證明、本票等雜物，宛如一座垃圾山，看起來十分髒亂，坐墊甚至險些被雜物「掩埋」，看上去就像是被轟炸過的旅館或垃圾場，畫面相當詭異。

接著，車輛被移至淡水竹圍所停放，鑑識人員隨即到場採驗指紋，這次不僅找到好幾箱影印紙，還有數份不明文件及電腦鍵盤，同時也查扣一份神祕文件。

▼▲警方在清查車內物品時查扣一份神祕文件。

據了解，這輛載過少女的轎車是盧男向邱姓友人購買的，目前尚未過戶。由於少女的手機訊號開開關關，警方8月31日攔截到訊號，陸續前往萬華區國興路、台北市中華路2段、古亭國中附近，以及中正區重慶南路3段等地點協尋，但都沒有結果，同日晚間還出動4輛車前往中正區廈門街156巷口埋伏，可惜直到深夜10時許依舊沒有進展。

如今隨著嫌疑人、車輛以及神祕文件陸續曝光，案情卻更加撲朔迷離，少女也還是下落不明，加上全案仍有諸多細節有待調查，警方現階段正全力積極偵辦當中，希望能早日協助少女平安返家。

▼盧男聲稱不認識少女。

▼鑑識人員採驗車輛上的指紋。

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