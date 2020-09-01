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菅義偉呼聲最高！自民黨過半議員挺他當「安倍接班人」

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▲▼菅義偉獲自民黨過半議員支持。（圖／達志影像／美聯社）

▲菅義偉獲自民黨過半議員支持。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京1日綜合外電報導

日本首相安倍晉三8月28日因舊疾復發請辭，執政黨自民黨總裁（黨主席）選舉將決定安倍接班人。內閣官房長官菅義偉目前獲自民黨內多個大派閥支持，已囊括過半數國會議員票。

日本採內閣制，首相由國會眾議院多數黨黨魁擔任。身兼自民黨總裁的安倍，在總裁任期尚未結束下即請辭，自民黨執行部傾向認定為緊急狀態，依照黨規的例外規定進行總裁選舉，也就是不舉行黨員投票，採計國會議員票394票加47都道府縣各3票，總計535票的方式選出黨魁。

這種方式下，國會議員票占3/4，黨內派閥的意向將左右總裁選舉結果。

日本放送協會（NHK）、時事通信社、讀賣新聞、每日新聞等各媒體報導，71歲的菅義偉已大致決定參選自民黨總裁選舉，繼自民黨幹事長二階俊博率領的二階派率先表態支持菅義偉後，昨天安倍所屬的自民黨第一大派閥細田派與副首相麻生太郎所屬的第二大派閥麻生派，也決定挺菅義偉接班的方針。

自民黨現有國會議員394人，其中細田派有98名國會議員、麻生派54人、二階派47人，加上石原派的11人與無派閥議員集團約有20人也支持菅義偉，合計已有過半數約230名國會議員支持菅義偉。

自民黨總裁選舉將在9月8日發布公告、14日投開票，計劃在今天的總務會上決定不舉行黨員投票，不過黨內也有年輕議員及地方組織呼籲應實施黨員投票。

自民黨的派閥旗下國會議員多寡，依次是細田派98人、麻生派54人、竹下派54人、岸田派47人、二階派47人、石破派19人、石原派11人、無派閥者64人。若要出馬角逐黨魁，至少需有20人推薦。

►安倍閃辭...日韓關係卻無解！青瓦台「悲觀」：反韓才是政治正確

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