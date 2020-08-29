病毒擴散無盡頭！南韓日增323例...政府令連鎖咖啡廳「禁止內用」

▲南韓政府下達更強一波防疫政令，首爾街頭、餐飲店家空蕩。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）感染態勢仍持續從首都圈擴散至其他地區，包括首爾市城北區「我們第一教會」與15日首爾市光化門集會示威又激增多起確診病例，導致多處宗教場所、體育設施傳出群聚感染，另外還包括濟州島的民宿與溫泉等觀光勝地。根據統計，今（29）日上午10時共通報323起病例，其中包括308例境內感染，另外15例為海外感染。

截至29日上午0時，南韓共累計19400例確診病例、321例死亡，與前日相比增加5起死亡病例。根據《韓聯社》，此波感染潮中高齡患者佔多數，也因此重症患者短時間內急遽攀升。

從新增感染者所分部的地區來看，首都圈新增確診數居高不下，高達244例（首爾佔124例、京畿道佔100例、仁川佔20例）；光州佔14例；慶尚南道佔12例；全羅南道佔9例；忠清南道佔8例；忠清北道佔6例；釜山與大邱各佔5例；大田4例；濟州島佔1例。

▲首都圈每日仍新增數百起病例，防疫人員正在街頭消毒。（圖／達志影像／美聯社）

截至28日中午12時，「愛第一教會」累計978例，已逼近千例規模，其中已傳播至其他宗教場所、職場、醫療院所、校園等25處地點；參與15日首爾光化門示威集會的感染者已散佈在南韓13個市與道，確診者激增至294人。

首爾市九老區某棟13層樓的公寓，疑似因為電梯、廁所抽風機傳播病毒，導致累計新增共33名住戶染疫，另外也包括首爾市衿川區肉類加工廠；首爾市冠岳區推銷業「無限九集團」（무한그룹）累計66人感染；首爾市蘆原區「光中教會」（빛가온교회）累計17人染疫；光州市「東光州桌球俱樂部」（동광주탁구클럽）累計14人感染。

另外更新增數宗群聚感染案。位於首爾市銅雀區的首爾神學校祈禱聚會傳出7名確診者；京畿道平澤市「西海路教會」（서해로교회）傳出5名信徒確診；濟州島西歸浦市民宿傳出包括業者、職員、旅客共3人感染。

▲南韓京畿道平澤市「光中教會」傳出群聚感染。（圖／達志影像）

南韓政府宣布延長首都圈「社交距離防疫」第2階段至9月6日，並規定連鎖咖啡廳一律不准內用，只允許外帶與外送服務；而餐飲店家則在晚上9時至隔日清晨5時之間，禁止在店內用餐，只允許外帶與外送服務。另外，首都圈內所有補習班從31日起至9月7日禁止到校上課，只允許遠距線上教學。

首都圈聚集約2500萬人口，若病毒持續擴散、單日新增確診數無法下降，則南韓政府將考慮提升「社交距離防疫」至第3階段（最高階）。南韓防疫當局提醒民眾，周末盡量避免外出、減少與他人接觸。中央事故收拾本部防疫總括班長尹泰鎬（윤태호，音譯）表示，「現今是削弱首都圈病毒擴散局勢的最後機會，望全民銘記在心。」

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