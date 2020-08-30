陸網購App瘋炒「黑豹」聯名鞋！3840元飆至1.3萬　惹炮轟：賺黑心錢

▲「黑豹」時期的查德威克鮑斯曼非常精壯。（圖／達志影像）

記者蔡儀潔／綜合報導

43歲的《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）29日因大腸癌病逝，震驚全球粉絲。不過消息傳出後，大陸網購平臺上一款漫威黑豹聯名的球鞋價格逐步攀升，從最開始的899元（人民幣，下同，約新台幣3840元）飆到近3000元（約新台幣1.3萬元），引發大批網友怒斥，「炒鞋」的人無恥、賺的是黑心錢。

查德威克鮑斯曼病逝消息傳出後，「黑豹男主去世」、「漫威回應黑豹男主去世」、「NBA眾星緬懷黑豹男主」、「博斯曼在結腸癌三期拍了好幾部電影」、「瓦坎達（wakanda）forever」等話題佔領微博熱搜榜，大陸網友們紛紛表示哀悼和不捨，「怎麼也無法把強壯敏捷的黑豹與疾病聯繫到一起，原來一直是在帶病拍戲。」

然而就在大家悼念查德威克鮑斯曼的同時，網友發現在球鞋交易平臺得物（毒）App上，有人不斷將漫威黑豹聯名球鞋價格推高。

▲網友怒斥炒賣高價鞋者賺黑心錢 。（圖／翻攝自微博）

網上流傳的截圖顯示，發售價為899元（約新台幣3840元）的「Marvel × Adidas Dame 5 Black Panther」，在該平臺上標價為1599元；在另一張圖片中，這款球鞋的部分鞋碼標價甚至高達2999元（約新台幣1.3萬元）；一款發售價599元的「Anta Marvel × KT3 Low Black Panther」的球鞋，在該平臺上要價1999元。查特域克保斯曼的死訊公佈後的數小時內，該平臺有大量買家購入。

▲平台截圖。（圖／翻攝自微博）

此事引發大批網友怒斥，「能不能尊重一下逝者」、「中國鞋販子炒鞋的能力真的是沒有上限」、「炒鞋的人是真的噁心」、「科比系列發售 就炒科比的鞋和球衣 現在黑豹男主去世了 又炒黑豹的聯名鞋」。