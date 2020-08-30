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誤停「計程車招呼站」遭拖吊開罰　車主引用「憲法」申訴討回2千

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▲▼澄清湖停車格地上標示不清，害民眾誤停被開單 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲澄清湖的計程車格位因為標示不清，遭民眾誤停，結果車子被拖吊，民眾引用憲法申訴成功。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄有名公務員退休的林先生3月份開車到澄清湖踏青，因為停車格內沒有清楚標示為「計程車招呼站」而停放，結果一小時後人出來車子卻被拖吊，罰單加上拖吊費一共得花2千元，事後他越想越覺得不對，進而向高雄市警局交通大隊申訴，指出標線脫落無法辨識，是公務人員的行政疏失，事後交通大隊查證後不僅撤銷罰單，交通局也退還拖吊費，並於該車格重新畫上標線。

▲▼澄清湖停車格地上標示不清，害民眾誤停被開單 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼檢舉時拍的照片，可以看出格位的確已無清楚標示「計程車招呼站」。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼因停車格標示不清，民眾誤停結果車子被拖吊。（圖／記者黃子倩翻攝）

林先生指出，當天車子被拖吊後，他回家拿錢，並搭車到停車場繳費，花了拖吊費1000元還有100元管理費，另外還收到警方舉發的罰單，被依違反道路交通管理處罰條例開罰900元，罰單上的違規事實寫著「自用車佔用計程車格未停車」，但事後他越想越不對，認為車格內地上沒有噴字，很容易讓人誤會這是一般車格，因此向交通局與交通大隊提出申訴。

林先生認為這起事件的爭議在於公家的停車格標線不明確，使人誤停，應該明顯是公務人員的行政疏失，但如今卻對他開單告發，把責任歸咎給他；林先生申訴時，更引用憲法第24條的內容「凡公務員違法侵害人民之自由或權力者，除依法律受懲戒外，應負刑事及民事責任，被害人民就其所受損害，得依法律向國家請求賠償」。

▲▼因停車格標示不清，民眾誤停結果車子被拖吊。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲澄清湖的計程車格位因為標示不清，遭民眾誤停，結果車子被拖吊，當事人引用憲法申訴成功。（圖／記者黃子倩翻攝）

對此，交通大隊中隊長陳世隆回應指出：「在澄清湖大門那邊有設置六個計程車招呼站，那原則上交通局會設置交通牌面以及地面上的標誌，有民眾佔用這些停車格位，有時會有人檢舉，交通大隊會去現場檢視予以告發，這格因為日積月累，地面標誌有些模糊不清，所以大隊很審慎的認定後予以撤單。」

▲▼澄清湖停車格地上標示不清，害民眾誤停被開單 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲澄清湖的計程車格位因為標示不清，遭民眾誤停，結果車子被拖吊，當事人引用憲法申訴成功。（圖／記者黃子倩翻攝）

交通大隊評估後為免爭議，決定撤銷罰單，並行文通知交通局，由交通局退還代收罰鍰1000元及移置保管費100元，林姓男子成功申訴，不用被罰，也省下2000元的費用。

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