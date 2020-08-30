「嫖客」打槍小姐…馬伕慘遭逮！跑一趟100元沒賺到還遭判刑5個月

▲在應召站擔任馬伕工作的張姓男子，遭警釣魚4度被逮，賺100元被判刑5月。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者徐愷昕／高雄報導

張姓男子受雇於某應召站，在裡面擔任接送應召女往返摩鐵的「馬伕」工作，未料他卻在一次上班途中遭員警攔檢，當場被查扣與應召站聯繫的手機及該趟賺得的車資100元。橋頭地院近日判決出爐，張男被妨害風化罪中的「依共同犯圖利媒介性交罪」判處有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。

張男2019年10月間開始於高雄某應召站擔任「馬伕」的司機工作，負責載送應召女至約定摩鐵與男客從事性交易，若小姐與男客性交易成功，他每趟可得300元車資，但若小姐被退件，他只能從中獲100元酬勞。

高雄警同年10月間執行網路色情查緝勤務時，發現與上開應召站相關的廣告訊息，遂依該網站所提供的LINE聯繫上店家，並佯裝男客與應召站談妥以5200元的價格與1名女子性交。應召站接到訂單後，馬上聯繫張男出勤，張男同月29日傍晚6時許開車載著潘姓應召女前去摩鐵赴約。

雙方見面後，佯裝男客的員警馬上以不滿意為由付給潘女200元並請她離開。而於此同時，在外埋伏守候的員警一見潘女上了張男的車準備返程，隨即上前攔檢，將2人帶回警局，同時也查扣張男與應召站聯繫的手機，以及他這次的100元酬勞。

警詢時，張男坦承從事應召站馬伕工作，檢方訊後依妨害風化罪嫌聲請簡易判決。橋頭地院審理時發現，張男在2016年起就開始替應召站工作，這次是第4次遭逮，考量他長期從中牟取不法利益，助長色情氾濫，行為實在不可取，審結依「共同犯圖利媒介性交罪」處有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。

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▲張男（右一）遭逮時相當錯愕。（圖／記者許宥孺翻攝）