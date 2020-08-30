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嘉義檢警破獲毒品案數量歷年之最　法務部表揚有功人員

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▲檢警破獲毒品案接受法務部表揚。（圖／嘉義地檢署提供）

▲嘉義檢警破獲巨量毒品案，檢察長卓謬然、檢察官姜智仁、縣刑警大隊副大隊長洪昌明、偵查第三大隊長蘇俊冠、嘉義市警局一分局偵查佐蘇柏源等人接受法務部表揚。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署姜智仁檢察官指揮嘉義縣警察局今年6月2日查獲賴姓被告製造第三級毒品，扣得毒品咖啡包110箱（每箱1千包，共計11萬包）等物，專案小組此次扣案之毒品咖啡包數量為歷年之冠，法務部蔡清祥部長為激勵專案小組，28日於屏東地檢署，表揚緝毒有功之專案小組成員。

此次受邀表揚並參與校園、安居緝毒及重大毒品案件聯合記者會，有嘉義地檢署姜智仁檢察官、橋頭地檢署鍾仁松檢察官、高雄地檢署趙期正檢察官、屏東地檢署鍾佩宇檢察官，聯合記者會由臺灣高等檢察署邢泰釗檢察長主持，蔡清祥部長、江惠民檢察總長、嘉義地檢署繆卓然檢察長及各級長官均與會。

查緝毒品是法務部及臺灣高等檢察署一貫政策，檢察長更依循總統提示之新世代反毒策略及各級長官推動之安居緝毒專案，積極查緝毒品，更深入嘉義縣市各國中小、高中宣導反毒教育，更與中正大學合作，探討毒品防制之道，藉由從小紮根，建立年輕學子正確觀念，防止毒品進入校園，務必將毒品阻絕於境外，向上溯源，從源頭除根，不讓毒品氾濫。

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