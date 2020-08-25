涉關說案恐遭拔官！彭坤業早已自請退休反將檢審會一軍

▲高檢署主任檢察官彭坤業自請退休。（圖／記者楊淑媛攝）

記者吳銘峯／台北報導

台灣高檢署主任檢察官彭坤業，因捲入關說案件，雖遭監察院2度彈劾均未過，移請法務部「檢察官人事審議委員會」議處。有部分年輕檢察官不滿他位居高位，要求檢審會將他免除主任檢察官一職，檢審會也排定25日決議。不料彭坤業早在21日退休，檢審會25日開會時才獲知，最後只能決議「免議」。

曾任桃園地檢署檢察長的彭坤業，遭媒體報導，指稱桃檢2018年間查出某醫師逃漏稅5億元，提起公訴。但法院審理期間，傳出彭坤業疑似接受關說，指示公訴檢察官促成認罪協商，承辦檢察官認為有異，不願接受，結果檢察長竟指示其他其他檢察官來取代協商工作。事發後引起檢察界震盪，全案經台灣高等檢察署調查。

台高檢調查後，認為彭坤業與前法務部長邱太三餐敘後，邱提起本案，稱公訴檢察官原本同意認罪協商後來又反悔，讓當事人心情很浮動。邱認為公訴檢察官出爾反爾將嚴重影響司法公信力，因此「口頭陳情」「好意提醒」彭坤業。而調查報告最後認定，邱太三的行為構成「請託關說」，彭坤業並未依規定通知政風單位、另外被請託後又指示襄閱主任檢察官處理本案，造成承辦本案的主任檢察官與公訴檢察官均有誤解，高檢署認為彭坤業的指示失當。因此法務部「檢察官人事審議委員會」決議將彭坤業送監察院彈劾。

監察院審理後，去年11月首度表決彈劾未過，今年2月再度表決，仍是彈劾未過，因此送回法務部檢審會議處。檢審會於5月間決議將彭坤業年度考績評為「未達良好（考績丙等）」，讓彭坤業年終獎金少了1個月，彭坤業不服，已經提出救濟。而檢察官團體「劍青檢改」得知彭坤業很可能以主任檢察官身分退休，因此要求法務部檢審會議處本案。

彭坤業原訂8月27日退休，檢審會因此在25日開會討論本案，沒想到開會時檢審委員才得知，彭坤業早在21日就已經退休獲准，反將檢審會一軍。最後檢審會只能決議「免議」，結束本案。