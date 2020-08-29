百年歷史西螺大同醬油　黑金釀造館通過觀光工廠續期評鑑

▲「大同醬油」以黑豆甕釀出來的黑金招牌，秉持傳統持續創新，帶給海內外的消費者代代相傳、滴滴回甘的感動好滋味，更將黑金發亮、揚名國際。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「大同醬油」以黑豆甕所釀的黑金招牌，秉持傳統持續創新，帶給民眾代代相傳、滴滴回甘的感動好滋味，更將黑金發亮、揚名國際。雲林大同醬油黑金釀造館於今年8月25日再度通過觀光工廠續期評鑑；雲林縣長張麗善表示，恭喜大同醬油黑金釀造館，期待該觀光工廠未來繼續為產業、經濟及觀光共同努力。

大同醬油黑金釀造館已營運10年，於今年8月25日辦理續期評鑑會議，經評鑑委員、經濟部中部辦公室視察、組員及雲林縣政府共同進行評鑑作業，經簡報、現場導覽及會議討論，大同醬油黑金釀造館通過續期評鑑，該觀光工廠在斗六一個很棒的景點，也是全台灣第一間結合休閒、文化以及現場作業的百年醬油廠，可參觀了解百年傳承的醬油產業。

▲西螺大同醬油股份有限公司擁有百年的歷史，始終堅持以黑豆手工甕釀，日曝180天的古法釀造，黑豆釀造的醬油味香甘醇。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，觀光工廠的主體為生產製造，現今透過工廠轉型觀光化，企業能設立觀光工廠推出自我品牌，是對外宣傳最好的平台與媒介。縣府長期輔導、推廣行銷雲林縣觀光工廠，目前計有10家業者通過經濟部評鑑認證，其中西螺大同醬油股份有限公司於2011年以教育、文化、傳承為宗旨創立大同醬油黑金釀造館並通過觀光工廠評鑑。

雲林縣政府建設處長李俊興指出，西螺大同醬油股份有限公司擁有百年的歷史，始終堅持以黑豆手工甕釀，日曝180天的古法釀造，黑豆釀造的醬油味香甘醇，具有豐富的胺基酸與蛋白質，該企業為了將醬油文化推廣給大眾，創設大同醬油黑金釀造館，館內附設時光走廊、文物室與文化室可了解醬油的歷史文化、黑豆醬油如何制成及分級，還能走入滿廠醬油飄香的作業現場，近距離看到現代化機械與工作人員對於製程的嚴謹。

▲大同醬油黑金釀造館是全台灣第一間結合休閒、文化以及現場作業的百年醬油廠，可參觀了解百年傳承的醬油產業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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