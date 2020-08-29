周日口罩懶人包！想買中衛就跑這「9色任你選」迷彩丹寧都上架

▲政府將調升徵收口罩及熔噴布的價格。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

受到疫情影響，中央流行疫情指揮中心日前宣布，可能提升口罩、熔噴布的徵收量，因此價格也將同步調整。衛福部物資組組長蔡壽洤就表示，熔噴布的徵用價格將調漲至420元，但實名制口罩價格不會改變。《ETtoday新聞雲》整理幾大通路懶人包，讓大家一目了然到哪買口罩。

【網購】

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●蝦皮購物

每日下午5點準時開賣「福德好罩」，每盒50入、售價350元，每人限購1盒。另還有推出福德好罩組合包，全天候可選購，顏色有水漾藍、櫻花粉。

●淘寶台灣

每週一至週五上午11點販售善存醫用成人平面口罩，每盒50入，有淡黃、淡紫、哈密橘3色，顏色採隨機出貨，但口罩為組合商品，必須搭配Bypera廣效抗菌液一起購買，整組售價380元，每人限購5組。

●松果購物

每日中午12點開賣加利醫療成人口罩櫻桃紅，每盒50入，2盒組合價1480元；另有加利醫療兒童口罩，每盒50入，2盒組合價1480元，每日限量50盒。

●Rakuten樂天市場

網站將在9月1日上午10:00開賣「長欣生技醫用口罩」，一組3盒，售價是1149元，每個帳號僅限購1組。

●康是美

康是美網購eShop在30日上午11:00會開賣中衛口罩，款式有黑x軍綠，一盒裝30入；還有5片裝的黑X古銅和薰衣紫，每人限購1組，詳情依網站為主。

▲出入人多或密閉場所記得戴口罩。（圖／記者周宸亘攝）

【實體】

●屈臣氏

屈臣氏門市30日將開賣9款中衛口罩，包括酷黑迷彩、丹寧牛仔、月河藍、潮橘，以上一盒30入；月河藍（晨曦）、炫霓紫、酷黑、深丹寧、薰衣紫，以上一盒50入。售價部分260元至300元不等，每家門市配貨的款式也不同。

想要購買的話，門市統一在早上10:30發放號碼牌，11:00準時開賣，若當天中午12時前未結帳則視同放棄。另外，每位會員限領一張號碼牌、限購一組，若號碼牌遺失不予補發。

●大樹藥局

大樹藥局29日晚間7:00，特定門市（中部）將開賣萊潔「雪花白」口罩，盒裝50片裝，售價399元，每人每日限購一盒。

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另外補充，萊潔將在9月初推出「夜霓紫」口罩，讓民眾戴上後，能夠彰顯出如皇族般的神祕氣息。此款口罩同樣一盒50入裝，定價399元，9月2日將於萊爾富開放預購，貨量共有3萬盒，9月7日起，也將於家樂福、大樹、丁丁、佑全、維康、札幌藥妝、日藥本舖、墊腳石陸續上市，實際販售時間仍依通路公告為主。