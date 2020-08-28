最多可用8小時　LG將推口罩型空氣清淨機戴著走

▲LG口罩型空氣清淨機。（圖／翻攝自LG官網）

記者邱倢芯／台北報導

在新冠肺炎席捲全球後，口罩可說是供不應求；而從以前就相當推崇「健康」的LG稍早發文指出，將在IFA 2020上中推出口罩型空氣清淨機PuriCare；這款可穿戴空氣清淨機在普通模式下續航力有8小時，可應付一天的外出使用需求，但如果使用者到了空氣特別髒的區域，也可開啟強度清淨模式，不過若是開啟較強的空氣清淨模式，那麼續航力就會剩下2小時。

LG指出，PuriCare可望解決各國自製口罩不足的情況，其採用了雙H13 HEPA過濾器（類似LG自家空氣清淨機產品中的過濾器），以確保使用者吸入的空氣品質安全性。

另外，PuriCare中有內建了雙風扇，以及已獲得專利的呼吸感測器；這項口罩型的空氣清淨機號稱可讓用戶吸入乾淨的過濾空氣，而呼吸感測器則可用來檢測使用者的呼吸週期，以及使用者呼吸時是否有產生雜音。

這款口罩型的空氣清淨機電量有820mAh，且LG還為了這款口罩型空氣清淨機打造了一個隨身充電保護盒，例如在吃飯必須將口罩脫下時，可作為收納用；再者，為了維護使用者的安全，其隨附的保護盒還帶有UV LED照射燈，以殺死上方可能帶有的細菌。