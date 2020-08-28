今年「普」了嗎？座落於工地內的當代特展　基隆人給你不一樣的七月半

▲基隆市在地團體在近70年的老屋空間內策劃展覽，空間幽微、氣氛獨特，吸引不少人前往觀展。（圖／雨都漫步提供，下同）



記者張惠媛／基隆報導

台灣民俗信仰蓬勃，每年農曆七月中元祭典更是全台各地都盛大舉行，其中又以基隆的中元祭典最受矚目，鷄籠中元祭為全台第一項無形文化資產，延續至今已166年，不僅從月頭拜到月尾、歷時最長，更保存了全台最完整的科儀內涵。鷄籠中元祭也是許多基隆在地文化團體關注的重點，「雨都漫步 KeeLung For A Walk」亦年年舉辦「中元不離普」計畫，透過策展、行旅、講座、實境解謎、小說創作等創意，重新詮釋百年文化，今年度的主展場位於基隆市區一棟近70年老屋，以「中元祭及其當代性」為題，以當代藝術與傳統祭典對話。

近年基隆市成為北台灣頗受矚目的城市，山海美景、歷史故事、文化底蘊、多元族群⋯⋯等，吸引海內外旅人、遊客造訪，充沛的藝文能量更盈滿這座位於國境之北的海港山城，無論是公部門的宣傳規劃，或是地方團體自發性舉辦凝聚在地社群的活動，從政府到民間齊力，不斷將基隆的美帶到更多人眼前。

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▲農曆七月間，走在基隆的街道上，街頭巷尾都可看見有人在普度拜拜。



鷄籠中元祭舉辦至今已166年，也是全台第一個被列入無形文化資產的祭典，每到農曆七月，基隆人們會從月頭普到月尾、從街頭拜到巷尾，各社區、公司、店家都會擇日來個普度大拜拜，因為在台灣人的民俗信仰中，普遍都抱持著「有拜有保佑」的觀念。

▲藝術家於駐村期間拍攝陰廟普度燃香畫面，相當具有張力。廖柏丞創作。



▲以外婆的房間和彼岸花的意象，營造出此岸和彼岸，兩個世界的連結。李奇鴻創作。



基隆在地文化團體「雨都漫步」每年都會於中元祭期間推出「中元不離普」計畫，透過新一代基隆人的觀點重新詮釋這項百年文化，今年，雨都漫步在基隆市區規劃了「陰光普照城市特展」展覽，以「城市博物館」概念，在城市內三個站點設置語音導覽展板，並以基隆港東岸廣場和市區老屋空間主展場「Apollo11登月艙」，連結歷史上中元祭的重要場域，讓觀展人猶如置身大型博物館，更同步將老屋展區的導覽內容虛擬實境線上化，提供不受距離限制、突破疫情限縮的觀展空間。

▲好好回家記憶計畫讓原本旁觀的觀展人一同參與，將自己的普度記憶寫下後貼上紅磚牆，與創作者也與其他觀展人對話。陳品而創作。



雨都漫步今年的策展核心聚焦於對當代所謂的「邊緣」或是「處境幽微」的人事物所做的觀察，並持續聚焦中元祭在祭典中的儀式或民俗內涵，以當代藝術與傳統祭典對話。特展邀請了十一位青年藝術家進行創作，創作媒材多元，涵蓋錄像、攝影、當代書畫、紙糊藝術、平面繪畫、聲音⋯⋯等，並加入了互動形式的創作，讓觀展人可以將自己的普度記憶寫下來、貼上老屋內裸露的紅磚牆面，與創作者的作品連結，並讓自己的記憶躍然於牆上，成為展覽的一部分。

▲東岸廣場展區，介紹中元祭的百年文化力量，也可掃描QR Code聽聽耆老們的親「聲」參與。



中元祭，是每一個基隆人從小到大都印象深刻的祭典，除了會封路遊行之外，老一輩的基隆人們心中，中元祭的重要性可能更甚過年，雨都漫步也在東岸廣場展區，將其蒐集的耆老口述內容音檔，以QR Code放在展板上供觀展人掃描，聆聽他們的親「聲」回憶。下禮拜就是七月半，不管你們家普了沒，基隆人的中元祭你一定要來體驗看看！

義二路老屋空間（Apollo11登月艙）展區

展期：8/15～9/13

地址：基隆市中正區義二路53號4樓（阿樂哈飯店旁巷弄內）

開放時間：週三～日12：00～18：00

東岸廣場展區

展期：8/1～9/8

地址：東岸廣場2樓夾層

開放時間：週一～日11：00～22：00

「2020陰光普照城市特展」各展區完整介紹►https://keelung-for-a-walk.com/zh/2020ghostfestivalexhibition/