基隆中元祭限定「平安乖乖包」亮相　主普壇將開燈放彩「嘻哈中元」跨域演出

▲ 基隆中元祭限定「平安乖乖包」亮相，30日主普壇開燈放彩將邁入最高潮。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

傳承已166年的雞籠中元祭，28日由基隆市長林右昌、文化局長陳靜萍親自開箱「基隆限定平安乖乖包」，預告「基隆逛起來」第二波─消費滿額加贈乖乖包活動自9月1日正式起跑，同時也宣告30日主普壇開燈放彩等系列活動即將展開。

林右昌表示，傳承已166年之國家無形文化資產第一號的雞籠中元祭，繼日前開龕門之後，接下來30日晚間將在主普壇開燈放彩，現場除了有主普壇開燈及施放煙火的儀式外，另外還有「嘻哈中元」的跨域演出，以嘻哈說唱為主軸，結合傳統民俗音樂、戲劇及火舞競技，呈現有別以往的中元祭主題演出。

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▲ 基隆中元祭限定「平安乖乖包」。



林右昌說，今年放水燈遊行仍將延續，但形式為因應防疫期間有所調整，不徒步、不表演、不封街，以車隊遶境祈福方式，歡迎民眾一同參與各項祭典科儀，但仍提醒為落實防疫新生活，請民眾參與時記得佩戴口罩，維持社交距離。

林右昌還說，由於在雞籠中元祭期間，國民零食乖乖也是大家喜歡的供品之一，除了希望大家平安、平順，也希望所有好兄弟都乖乖，因此基隆市今年首度與食品公司合作，設計城市限定包的乖乖，歡迎大家前來基隆體驗雞籠中元祭，把平安、幸福拿在手裡，感受老大公跟好兄弟的庇蔭。

▲ 基隆中元祭限定防疫平安皂。

文化局長陳靜萍表示，第一波消費滿300元即可兌換刮刮卡乙張，最大獎星夢郵輪−澎湖馬祖離島4天3夜旅遊幸運得主尚未出現，歡迎民眾多多消費刮大獎。另外，第二波的城市限定平安乖乖包只送不賣，為了讓更多在活動期間無法抽空來基隆感受中元祭氣氛的外縣市朋友，基隆市文化局臉書粉絲頁將會舉辦抽獎活動，讓大家都能有機會獲得收藏，帶走屬於城市結合民俗節慶的限定商品。

基隆市中元祭期間各項活動詳情可至活動官方網站：https://reurl.cc/XkWjqg查詢，或上網搜尋【雞籠中元祭】臉書粉絲團。

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