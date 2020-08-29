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《黑豹》查德威克病逝「秒登熱搜第一」　影迷慟：他回瓦干達去了！

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▲黑豹男主角查德威克鮑斯曼突然病逝。（圖／翻攝自Marvel Studios臉書）

記者劉亭／綜合報導

電影《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）29日因為大腸癌病逝。消息傳出後震驚全世界影迷，也馬上登上微博熱搜第一名，大陸影迷紛紛不捨道別，「他只是回瓦干達去了」。

查德威克鮑斯曼在2016年已罹患大腸癌，但在進行化療與手術中間，仍然認真工作，4年間拍攝了包含《荷魯斯之眼：王者爭霸》、《美國隊長3：英雄內戰》、《黑豹》、《復仇者聯盟4》等8部片。

▲黑豹病逝消息登上熱搜第一。（圖左／翻攝自Marvel Studios臉書；圖右／翻攝自微博）

▲黑豹病逝消息登上熱搜第一。（圖／翻攝自微博）

在消息曝光之後，大陸網友也難掩震驚，很快就把#黑豹男主去世推到熱搜榜第一名。許多粉絲不敢相信這個消息，有許多網友表示，他只是回去瓦干達當國王了，「瓦干達國王永遠回去王國裡了」、「他只是回到第三世界的瓦干達，保護他的子民了」、「瓦干達forever」。

大陸影迷們也紛紛留言哀悼，「我還在等黑豹2345，結果黑豹已經不在了，太突然了！心碎」、「接受不了……今天就要重新把黑豹看一遍……希望黑豹2不要換別的演員再演這個角色了，直接說黑豹不幸在複聯4大戰中犧牲了，讓他妹妹接任瓦坎達國王叭」、「從此再無黑豹」、「他應該很希望心型藥草是真實存在的吧」。

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