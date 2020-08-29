因病請辭安倍非首例！盤點5名卸任日本首相　「他」選舉中就病逝

▲日本首相安倍晉三28日閃電宣布請辭。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本首相安倍晉三28日因宿疾潰爛性大腸炎復發閃電宣布請辭，震驚全球。事實上，安倍並非首次請辭，早在2007年第一次執政時就曾因病請辭，當時更是引發軒然大波。然而不只安倍，自日本實施憲法以來，就有5人因病請辭，甚至有1人在任內病逝。

根據《時事通信社》報導，石橋湛山是史上首位請辭的日本首相，他1956年12月上任後，僅隔了1個月，就因肺炎倒下，隨後由時任外務大臣、安倍晉三的外公岸信介代理職務。不僅如此，由於主治醫師要求石橋湛山須長期靜養，因此他決定內閣總辭，在位期間僅2個月。

池田勇人於1960年7月上任，當時的他以發展經濟為導向，努力促進日本高經濟成長。他在1964年三度蟬聯自民黨黨魁，卻不幸在同年9月確診喉頭癌入院治療，並於10月的1964年東京奧運閉幕式隔日表態請辭。

曾訪台並兩度晉見前總統蔣介石的大平正芳1978年底被選為自民黨黨魁，並於同年12月接任首相，然而他在1980年遭到社會黨提出不信任動議，日本國會通過該動議後，大平解散國會，重新大選，但在競選期間他卻心肌梗塞發作，甚至在選舉時就病逝。

小渕惠三2004年4月與自由黨黨魁會談，沒想到隔日便因腦中風緊急送醫治療，最後由森喜朗出任下任首相。另一方面，安倍晉三首次就任首相時，也曾因病請辭，當時的他還因臨時交出政權遭外界抨擊，也正因如此，現在的他才會一再強調，此次請辭將等接任人選上任後，再離開崗位。