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吉林國家糧倉玉米「爬滿黑蟲」全是洞！　官方證實：正在噴藥滅蟲

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▲中儲糧吉林大安糧食中心競拍的玉米，竟然有一堆蟲。（圖／翻攝自新京報）

▲中儲糧吉林大安糧食中心競拍的玉米，竟然有一堆蟲。（圖／翻攝自新京報）

記者劉亭／綜合報導

大陸黑龍江一處糧倉先前被舉報，儲存的糧食發霉散發酸臭味。黑龍江大慶糧食商人楊錦近日透露，通過國家糧食交易中心平台，競拍得到玉米，但出庫時卻發現遍佈蟲眼、生蟲，根本不符合標準。

根據「新京報」報導，楊錦7月23日在大陸國家糧食交易中心平台上看到，中儲糧吉林大安糧食中心庫燒鍋鎮糧庫有玉米競拍消息，起拍價每噸玉米1690元人民幣，最終他以每噸2100元人民幣的價格成功拍下。

根據合約顯示，楊錦拍得的玉米於2015年出產，儲存於中儲糧吉林大安糧食中心庫燒鍋鎮糧庫，倉庫號為2015收納倉1－1，屬於二等糧，性質為國家臨時儲存糧食。檢測出近期水分含量12.5%，雜質含量0.7%，不完善粒含量5.6%。

原本楊錦還覺得算是搶到便宜，8月16日帶著3位家人，租下2輛大貨車前往提糧，但在裝車時，卻發現大量玉米都被蟲咬過，留下了大大小小的洞，並且夾雜著許多活蟲，倉庫地板上更有黑色小蟲爬動，讓他氣得說「這哪是二等糧，明顯不符合國家標準」。

中儲糧大安直屬庫有限公司一名相關負責人證實，楊錦競拍所得玉米，確實存在生蟲、有蟲眼的情況，糧庫正在噴藥滅蟲，「現在檢測的糧庫玉米深度有一米，不完善粒的比例超過二等糧標準，但更深處尚未檢測，或許整體是合規的」。

該名工作人員強調，殺蟲藥物不是直接噴灑在玉米上，而是倉庫四周的牆壁上，不影響玉米二次加工製作成飼料喂豬、雞等。

楊錦指出，由於16日至今無法拿貨，自己需要賠償貨車司機2000元人民幣、住宿、交通等開銷，以及購糧申請的貸款，現在「嚴重吃不消」。而且根據合約，楊錦要在10月6日前將本金和利息償還給銀行，讓他擔心自己陷入債務漩渦中。

中儲糧吉林分公司方面28日表示，將介入處理此事。

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