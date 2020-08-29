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台開放美牛豬　美國副總統：為強化貿易夥伴關係開大門

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▲▼ 美國共和黨全代會進入第3天，副總統彭斯26日晚間在大會上正式接受副總統候選人提名，川普也到場。（圖／路透）

▲美國副總統彭斯今天推文讚許台灣放寬對美豬美牛的進口限制，認為這為進一步經濟合作與加強夥伴貿易關係打開大門。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓28日專電

美國副總統彭斯今天推文讚許台灣放寬對美豬美牛的進口限制，認為這為進一步經濟合作與加強夥伴貿易關係打開大門。

彭斯（Mike Pence）的推文是對台灣開放美牛美豬進口的最高層級美國官員，也是繼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、白宮國務院與美國商務部、農業部後，另一位對台灣開放表達讚許的官員。

彭斯在推文中表示，台灣今天決定放寬對美國豬肉、牛肉的進口限制，是美國總統兌現對美農民與國家承諾的另一個例證，也為進一步經濟合作與加強貿易夥伴關係打開大門。

總統蔡英文在台北時間28日下午召開記者會表示，有關美國牛、美國豬進口，經過這幾年謹慎評估，她已責成相關部門，在保障國人健康前提下，訂定進口豬肉萊克多巴胺（瘦肉精）的安全容許值，並放寬30月齡以上美國牛肉進口。

對於蔡總統的宣布，蓬佩奧今天推文表示，美方歡迎蔡總統放寬美豬美牛進口限制，這項舉措為美台雙邊進一步經貿合作打開大門；他最後並讚許蔡總統的領導力。

白宮國安會推文表示，台灣宣布進一步對美牛美豬開放市場，美方歡迎這項舉措，這對總統川普來說是又一次的勝利，他不負美國農民眾望。國安會並表示，期待未來強化美台經貿關係。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）也轉推蓬佩奧推文表示，這是一項正面消息，台灣是美國重要貿易投資夥伴，從台積電5月宣布將在美國亞利桑那州投資120億美元，建造半導體工廠就可見一斑，「移除這些貿易障礙（美牛美豬），為我們雙邊關係帶來更多機會」。

美國農業部長帕度（Sonny Perdue）今早也透過推特表示，台灣向擴大美牛美豬進入當地市場踏出一大步，此舉符合以科學為依據之國際標準及雙邊長期承諾。他期待看到台灣實施這項措施，讓台灣消費者能享受更安全美味的美國肉品。

 

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