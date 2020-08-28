不畏強風豪雨　台南白河警排除路障維護道路安全順暢！

▲連日豪雨不斷，造成白河分局轄區關子嶺、仙草埔等部分山區有樹木傾倒、土石滑落等災情，白河警方主動將路樹及落石等障礙物清除，維護夜間人車通行安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受到西南氣流影響，連日豪雨不斷，台南地區有多處地區傳出災情，豪雨造成白河分局轄區關子嶺、仙草埔等部分山區土石鬆動掉落，27日下午4時許及晚間8時許，均有樹木傾倒、土石滑落等災情，白河警方管制並通知相關單位處理外，在能力所及下，先行主動將路樹及落石等障礙物清除，維護夜間人車通行安全。

每當颱風過境，所帶來的強風豪雨，往往都會對白河分局轄區造成影響，本次連日豪雨在白河區關子嶺及仙草埔等處，充沛雨量大量沖刷土壤，影響樹根的抓地、土石的穩固。

關嶺派出所在27日下午4時許發現，在市道172線2公里處有路樹傾倒，副所長楊昆達自備攜行鋸子前往現場，在承包廠商抵達前，先用鋸子將占用道路的樹木鋸短並移除，雖然大雨淋濕了員警的制服，但為了確保用路人安全，仍冒雨將障礙物移除；另關嶺所所長羅文錦及仙草派出所警員程韋喬在晚間8時許巡邏發現市道172線40公里處有落石，嚴重影響道路通行，員警考量夜間天色昏暗，且工務單位四處趕工中，乃評估現場落石狀況，合力將車道上的落石移除，讓民眾能順利通行！

白河分局表示，連日豪雨造成積水，山區土石鬆動，容易有樹木、土石易傾倒或滑落情形，提醒民眾經過要特別注意安全；另天雨影響行車視線，駕駛人行車請減速慢行，注意道路狀況，確保行車安全！

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