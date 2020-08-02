神明不可欺　男子偷南鯤鯓代天府香油錢火速遭逮

▲台南市北門區知名大廟南鯤鯓代天府，遭竊嫌以破壞監視器之方式，侵入該廟文昌殿竊取香油錢箱逃逸，學甲分局循線查獲30歲陳姓犯嫌到案。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北門區知名大廟南鯤鯓代天府於7月29日深夜，遭1名竊嫌以破壞監視器之方式，侵入該廟內文昌殿竊取香油錢箱1只後逃逸，經隔日廟方人員上班發現後報警處理，共計損失24270元，學甲分局循線查獲30歲陳姓犯嫌，並在陳嫌家中取出犯案所穿衣物、機車及贓款3000元，陳嫌更要求回廟參拜懺悔。

學甲警分局於案發後籌組專案小組，隨即調派警力，經過連續36小時馬拉式過濾清查比對監視器經過車輛後，終於發現1部機車涉嫌重大，並循線埋伏將30歲陳姓犯嫌緝獲帶回調查。

警方並在陳嫌家中取出犯案時所穿衣物、機車及贓款新台幣3000元，陳嫌除坦承犯案外，並帶同警方在八掌溪堤防找回被竊的香油錢箱，其中警方偵辦取贓過程中，陳嫌也向警方要求回廟向神明參拜懺悔，不可在神明面前做壞事，「舉頭三尺有神明，壞路不可行」！全案訊後依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

學甲警分局長甘炎民表示，犯罪預防防止被害之概念非常重要，不管是神明或是民眾都要注意妥善保管自身財務，做好防竊措施，避免宵小有機可趁，因為狗急跳牆的原因相當多，所以謹慎自我預防被害，讓犯罪者無下手的機會，防止自我遭到被害與傷害，學甲警將持續加強取締打擊各種犯罪型態，維護家園的安全，讓民眾安心。

・被稱為「地表最強磨皮神器」