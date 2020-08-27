9/1起交通大執法！行車「不讓行人」可重罰3600元　林佳龍：過馬路別滑手機

▲各路口9月起進行安全大執法。（圖／記者林悅翻攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部統計，約有6成交通事故發生於馬路路口，為加強路口安全，交通部與警政署合作，9月1日起將展開為期1個月的全國「路口安全大執法」，其中「汽機車路口不停讓行人」及「未依規定走行人穿越道」均為執法重點，駕駛若不禮讓行人，最多可罰3600元。

交通部長林佳龍表示，近年行人車禍死亡人數攀升，去年達到458人，交叉路口行人事故為209人。事故肇因以「車輛未注意車前狀況」、「搶越行人穿越道」，及「行人未依規定行走行穿線、地下道、天橋而穿越道路」為前三肇因。

他強調，下了車，每個人都是行人，都會期盼更安全的用路環境。他也提醒駕駛朋友，通過路口務必「擺頭」確認有無行人，停讓行人優先行。行人通過路口也請加快腳步，千萬別當低頭族。

▲林佳龍提醒駕駛應禮讓行人。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

國內交通事故死傷人數近兩年惡化攀升，其中30日死亡人數108年2,865人較107年增加85人，增幅3.1%。進一步分析交通事故發生地點計有6成發生於路口，顯見應針對路口交通事故優先防制。而近年行人死亡人數有攀升現象，自106年381人升至108年458人，而在交叉路口行人事故106年179人升至108年209人。

警政署指出，104年至109年6月份各警察機關針對「車不讓人」、「行人違反路權」違規行為舉發件數，104年87萬9,698件、105年92萬4,921件、106年105萬9,530件、107年113萬2,792件、108年138萬1,063件、109年1至6月份77萬9,110件，執法強度逐年增加，惟民眾守法觀念有待加強。

▲交通事故有六成發生在路口。（圖／記者林悅翻攝）

警政署已發函各縣市警察局規劃為期1個月路口安全大執法工作，其執法重點項目為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等。

9月起將開始大執法工作，汽機車不停讓行人可罰1200到3600元；汽機車闖紅燈可罰1800到5400元；汽機車紅燈右轉可罰600到1800元；行人未依規定行走行人穿越道可罰300元。

在不禮讓行人部分，有三大狀況，包括路口無人指揮時，汽車在行人穿越道上以距離行人行進方向 1 個車道寬(約 3 公尺)以內及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準；路口有人指揮時，不聽從指揮強行通過者，得逕予認定舉發；以攔停舉發方式執行為原則，但當場不能或不宜攔截製單舉發者，得直接逕行舉發。