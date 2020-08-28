快訊／ 蔡英文宣布開放美豬牛進口：「替台灣做出關鍵決定」推進台美關係

▲豬肉深入國人飲食文化，開放美豬輸台預料將掀起不小爭議。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文28日下午臨時召開敞廳談話，針對美豬、美牛的進口議題發表談話，蔡英文表示，在確保安全無虞的前提下，台灣將逐步開放美豬、美牛進口。另外，她也強調，「我們過去也曾反對美豬美牛進口」，但現在時空環境已經改變，開放美豬美牛可以同步促進台美關係的推進。

蔡英文表示，要替台灣做出關鍵決定，解決懸宕已久的問題，有關美牛美豬進口議題，經過這幾年謹慎評估，她責成相關部門，保障國民健康前提下，訂定進口豬肉萊克多巴胺安全的容許值，放寬30月齡以上的美牛進口。

蔡英文與蘇貞昌28日上午邀集黨籍立委在台北賓館舉行「擴大行政立法協調會報」，會中談及美豬、美牛進口議題，行政團隊特別準備說帖，針對開放進口、國際與台美情勢影響等進行說明。在說帖中也提到，「我國經嚴謹風險評估決定開放萊劑（俗稱瘦肉精）豬肉及30個月齡以上的美國牛肉進口」。

由於開放美豬、美牛進口將衝擊國內畜牧業生計，在匯報過程中，政院也向委員們表示，已備妥百億的產業基金，協助國內產業。

事實上，美國161位眾議員去年底呼籲啟動美台貿易協定談判，為美國創造就業機會外，也闡明美國對台灣與區域的持續承諾。美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）指出，需先解決現有的貿易障礙壁壘；其中，解決美豬美牛進口限制，對加深美台貿易關係至關重要。

美台貿易協定遲遲無法啟動的主因，在於美方向來視美豬美牛進口為雙邊貿易談判的主要關鍵因素。過去台灣曾在2009與2012年時承諾將開放美豬美牛進口，但最後都無疾而終，美方感到不滿，也導致美台雙邊經貿關係無法有更進一步發展。