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快訊／史上最貴釋憲案！大法官：《黨產條例》合憲　國民黨千億資產不保

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▲司法院大法官宣讀不當黨產條例釋憲案，審判長許宗力。（圖／記者林敬旻攝）

▲司法院院長許宗力，說明黨產條例釋憲案結果。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

攸關國民黨千億元黨產的《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》是否違憲？司法院大法官於28日下午做出釋字793號解釋，宣示黨產條例「不違憲」。大法官認為，行政院黨產會有調查、聽證並處分等權力，並未侵害司法權，《黨產條例》也未違反憲法保留原則，而黨產會以委員會形式運作，可以不受《中央行政機關組織基準法》規範限制。

本案乃因民進黨政府於2016年通過《黨產條例》後，成立「不當黨產處理委員會」（簡稱黨產會）。黨產會認定國民黨與旗下的中投、欣裕台公司等屬不當黨產，做出凍結等多項處分。國民黨等組織則打起多起行政官司反制，案件均由台北高等行政法院受理審判。

但台北高等行政法院的第四庭、第六庭，在審理《黨產條例》第2條、第4條第1款、第2款、第8條第5項前段及第14條規定時，出現疑義。北高行審理合議庭認為，黨產條例中多條違反禁止溯及既往、明確性、比例等原則，或違反正當法律程序。

例如黨產條例第4條第2款，「附隨組織：指獨立存在而由政黨實質控制其人事、財務或業務經營之法人、團體或機構；曾由政黨實質控制其人事、財務或業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離政黨實質控制之法人、團體或機構。」，前段是「現在式的附隨組織」，後段提的卻是「過去式」，若以現在的法規，去評價過去的附隨組織，有涉及溯及既往的爭議。

合議庭指出，只要被黨產會認定為附隨組織，該組織財產權將全面性受到限制，似乎影響太大，而在黨產會的見解中，「過去」的附隨組織，幾乎自1945年至今70餘年的財產，全在他們推定為「不當取得財產」的範圍內，這種無任何排除、緩衝的安排與設計，根本是對過去附隨組織財產權的全面抹煞，而黨產會經由聽證程序認定不當黨產，再命令政黨及附隨組織轉移財產，也侵犯司法權、違反權力分立即及正當法律程序。

▲司法院大法官宣讀不當黨產條例釋憲案。（圖／記者林敬旻攝）

因此承審法官決定停止審理程序，聲請大法官解釋，而大法官也決議受理本案，並在6月30日召開憲法法庭辯論。但提出釋憲聲請的法官擔心，自己是黨產案的承審法官，如出席憲法法庭辯論，去說明質疑《黨產條例》是否違憲，恐招致外界誤解審判不公或球員兼裁判，因此決定不出席。此舉亦創下司法首例。

大法官審理全案三大爭點在於：（一）以法律位階規範的《黨產條例》，設置黨產會來認定並處理政黨及其附隨組織之不當取得財產，是否就憲法保留之事項而為規範？（二）依《黨產條例》第2條第1項規定，黨產會之組織，不受《中央行政機關組織基準法》之限制，是否違反《憲法增修條文》第3條第3項、第4項規定？（三）依《黨產條例》第2條、第8條第5項及第14條規定，於行政院下設黨產會，由黨產會主動調查並經聽證程序作成認定附隨組織之處分，是否侵害司法權而違反權力分立原則？

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