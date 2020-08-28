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國民黨黨產條例釋憲「凶多吉少」　江啟臣：護法、護憲、不護產

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▲▼江啟臣出席「還我公投行動」記者會 羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

不當黨產條例釋憲將於下午4時將於憲法法庭宣告解釋，司法院15位大法官中，僅4位非蔡英文提名任用，因此外界認為「凶多吉少」。對此，國民黨主席江啟臣28日表示，依照目前大法官的組成以及蔡政府對國民黨黨產的態度，無法感到樂觀，但我們「護法、護憲、不護產」。

大法官下午將宣示釋字第793號解釋結果，不僅牽涉到《黨產條例》相關條文是否違憲，更攸關行政院黨產會聲稱基於「轉型正義」，要將國民黨及附隨組織資產移轉國有的目標能否達成。

對此，江啟臣強調，國民黨爭的是「是非」與「千秋」，黨產是歷史問題，過去扁政府時代已針對黨產問題進行處理，「現在到底是哪裡不法？」蔡政府及民進黨不應該繼續把國民黨黨產當做選舉提款機。

江啟臣指出，法院都已經判定國民黨可以拿合法黨產來處理積欠黨工的退休金及薪水，超過25億元，我們希望趕快處理這些積欠勞工的錢，勞工不是蔡總統心中最軟的那塊，為什麼法院說可以，黨產會卻硬要阻擋？「若連勞工的權益都沒有辦法顧，這不是政治鬥爭，那是什麼？」

台北高等行政法院3合議庭7位法官，因審理黨產會、國民黨間多起行政訴訟案，認為黨產條例有違憲疑義，裁定停審並聲請釋憲，由於釋憲案涉附隨組織、不當黨產認定，引各界關注；經司法院大法官召開辯論庭後，下午4時於憲法法庭宣示解釋文，無論結果合憲或違憲，未來停審案件都將重啟審理。

2016年黨產會作成處分，認定國民黨持有資產合約156億元的中投、欣裕台股權，是國民黨及附隨組織不當取得，命國民黨30天內將兩公司股權移轉國有，國民黨、中投及欣裕台等不服處分，分別提起多件行政訴訟。

此外，司法院15位大法官中，僅4位非蔡英文提名任用，外界預料釋憲結果對國民黨不利，不過曾參與憲法法庭辯論律師們，都期盼大法官超越黨派及政治理念，作成具憲政高度的公允解釋。

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