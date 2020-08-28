91路口安全大執法　台南善警提醒民眾注意交安守護荷包

▲9月1日起路口安全大執法，台南市善化分局提醒民眾注意交安，守護荷包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大家今天禮讓行人了嗎？路口是人車交會最密集地方，容易發生各類碰撞事故，行人又是所有用路人最弱勢族群，一旦發生事故，往往傷亡嚴重，9月1日起路口安全大執法，台南市善化分局提醒民眾注意交安，守護荷包。

根據歷年統計，交通事故中約有6成發生在路口；為加強路口安全，警政署將自9月1日起展開為期1個月的全國「路口安全大執法」，其中執法重點項目為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等。

在不禮讓行人部分：包括路口無人指揮時，汽車在行人穿越道上以距離行人行進方向1個車道寬（約3公尺）以內及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準；路口有人指揮時，不聽從指揮強行通過者，得逕予認定舉發；以攔停舉發方式執行為原則，但當場不能或不宜攔截製單舉發者，得直接逕行舉發等3種情形。

9月1日起執行「全國路口安全大執法」，汽機車不停讓行人處罰新台幣1200到3600元；汽機車闖紅燈處罰新臺幣1800到5400元；汽機車紅燈右轉處罰新台幣600到1800元；行人未依規定行走行人穿越道處罰新台幣300元。

台南市警善化警分局指出，路口安全大執法的目的是灌輸民眾交通安全的觀念，建立「路口停讓」及「以人為本」的交通文化，尤其汽、機車行至路口應遵守「慢看停」（「慢」接近路口，減慢速度；「看」隨時擺頭察看左右後方有無人車；「停」暫停，讓行穿線的行人先行）的步驟，就是車輛在路口遇行人時應暫停，讓行人優先通行，而行人也應遵守號誌規定並走行人穿越道等，共同維護路口交通安全。

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