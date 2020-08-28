台南市2021年度總預算編列完成　歲入歲出差短縮減為45億元

▲黃偉哲堅持讓每分錢發揮最大效應，台南市年度總預算歲入歲出差短縮減為45億元，歲出以教育科學文化、經濟發展和老弱福利為主。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市2021年度總預算案已籌編完竣，台南市政府基於財政永續等通盤考量，市長黃偉哲指示積極尋求財源挹注，並就歲出面提出各項緊縮措施作為因應，「讓每一分錢發揮最大效益」，歲入歲出差短從原本逾65億元縮為45億元，大幅減少20億元，落實恪守財政紀律的承諾。

台南市政府主計處指出，因「財政收支劃分法」尚未完成立法程序，台南市目前財政狀況比其他直轄市更吃緊，自籌財源也是六都最低，而稅收方面受新冠肺炎疫情影響，中央雖大幅增加教育方面補助，但因2021年度持續採取各項房屋稅輕稅措施，自籌財源收入仍較往年減少，大部分重大建設仍需仰賴中央補助，因此在預算籌編面臨很大困境。

主計處說明，總預算案秉持「零基預算」精神，就原有各項計畫及擬議新興計畫加以檢討，並以當年度能夠支付數額為基礎覈實編列，台南市歲入編列961億7008萬7千元，歲出編列1006億8145萬7千元，歲入歲出差短45億1137萬元，以舉借同額借款支應。

根據統計，歲出以教育科學文化支出最多，編列381億7946萬2千元，占37.92％；其次為經濟發展支出196億1563萬6千元，占19.48％；另外，社會福利支出則編列155億9萬5千元。而歲入方面，則以稅課收入最多，編列477億2747萬8千元，占49.63％。

且因應老年人口增加，相關福利預算也大幅成長，市長黃偉哲另為均衡區域發展，特別把農路改善、道路新闢等建設性預算列為優先施政項目，其中農路及農水路等相關預算在2020年度已增加1.2億元，2021年度再提高1.05億元，等同於從市長黃偉哲上任以來，相關預算已大幅增加2.25億元。

另在道路新建及公園新闢預算方面，2021年度編列5.43億元，也比2020年度2.84億元更為大幅成長，目的就是希望運用有限財源，提高城市競爭力，讓市民過得更好。

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