影／台南阿嬤堅守崗位！冒「吹倒級」風雨徒步8公里　彎腰撿垃圾：我怕路人滑倒

記者曾筠淇／綜合報導

台南市受到西南氣流的影響，氣象局已於凌晨2時15分發布豪雨特報，由於多處都出現積水，因此部分道路已被封閉。不過在台南的這名阿嬤早上10時許，竟風雨無阻的出現在安平四草大橋上，面對超強雨勢，她卻優先替用路人的安全著想，堅持先將水溝蓋的樹葉和垃圾清理乾淨，以避免路人滑倒，相當盡責。

一名網友在「台南爆料公社」上發文表示，他早上10時經過安平四草大橋時，看見了穿著黃色便利雨衣的阿嬤正在清掃街道，當時陣風超大，一沒站穩就很可能被吹倒，不過雨勢明明這麼強，這名阿嬤卻仍堅守岡位，只為了守護用路人的安全。

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▲▼阿嬤不畏風雨清理路面。（圖／網友Jason授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）



這名阿嬤在經過原PO的詢問後表示，如果不趕緊清理路面，她擔心用路人會不小心滑倒。因此，阿嬤才會冒著風雨，堅持清理水溝蓋上的樹葉和垃圾。

原PO也向記者透露，「當時橋面上陣風超強，人都站不穩」，且阿嬤在四草大橋徒步來回撿垃圾，路程約有8公里之多。從影片中更可以發現，阿嬤雖然知道這樣很危險，不過還是想完成自己的工作，而她為了撿起橋邊的垃圾，載有垃圾桶的推車還差點被風吹走。

許多網友看到阿嬤盡忠職守的影片後，紛紛留言回應，「辛苦了，注意安全」、「感謝阿嬤，辛苦您了」、「這才是應該要休假的人吧」、「無名英雄！祝福您平安健康」、「有妳真好，感謝」、「這阿婆應該要好好的表揚她，認真堅守自己的工作崗位」、「風雨無阻，勇往直前，看了令人感動」、「阿嬤責任感令人感佩，但應該考量當時雨勢，請阿嬤暫停作業到安全場所」。