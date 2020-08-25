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馬殺雞一半遭咬乳頭…按摩師唬爛「獨門爆汗」絕技！她淚訴：吃我豆腐還收錢

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記者徐愷昕／台北報導

女子香香（化名）與朋友一同至何姓男子開的養生館按摩，過程中她不僅被要求換穿店內和服，還被迫接受何男自稱「獨門爆汗」的絕技，諸如嘴咬乳頭、觸摸下體等猥褻行為。案經香香報警，刑事部分何男遭處有期徒刑10月；民事部分18日判決出爐，何男須賠償香香30萬元。全案仍可上訴。

▲▼物理治療,按摩,復健（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子香香（化名）至一日式養生館馬殺雞，未料過程中卻遭按摩師伸狼爪猥褻。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

香香2018年3月間與好友相約北市松山區一養生館馬殺雞。一進門按摩師何男就先替香香進行簡單的肩頸按摩，不到5分鐘，何男因見香香不斷咳嗽，便自稱有個獨門排汗絕技，要求香香脫下內衣褲換穿店內和服試試，待香香換裝結束後，便趁她趴臥在床之際，多次觸摸她下體私處，同時還做出嘴咬乳頭、強逼舌吻等行為。

香香當下非常驚恐，完全不知如何反應，眼見情況一發不可收拾，才趕緊把何男的手拍掉，並趁機把朋友叫進來，成功脫逃。

同日晚上10時許，香香氣憤於通訊軟體上質問何男：「你都這樣『服務』客人嗎」、「吃我豆腐還收錢」等話；何男則回覆，「我找時間給妳，順便跟妳道歉」、「我是因為妳一直握著我的手，以為妳對我有好感，所以才這樣」、「ＯＯ說你單身，可以約。我才以為我們倆剛好對眼」等語。

法庭上何男辯稱，以為香香對他有好感才會強吻，但否認有做出摸下體、咬乳頭等強制猥褻的舉動；不過香香指出，會觸碰何男，是因對方說若按摩過程覺得痛可以掐他的手，絕非示好之意。

刑事部分台北地院審理時認為，香香與何男初次見面就遭侵犯，過程中她因畏懼而沒有大聲喊或叫求救應屬常情，衡量她案發後引發急性創傷反應，需要到精神科就醫、服藥，情況嚴重到已經影響工作，一審依強制猥褻罪判處何男有期徒刑10月，案經上訴，目前二審法院審理中；另民事部分高院18日判決出爐，法官判何男須賠償香香30萬元。仍可上訴。

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