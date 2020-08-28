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送手機擄獲小女友！她傳「下空照」答謝　男大生喊：想摸、想揉…媽查手機氣瘋

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▲▼性侵，猥褻，騷擾，綁架，家暴,虐待,性虐待。（圖／pixabay）

▲男大生送手機給小女友，還要求對方拍裸照供欣賞，法官判刑1年8個月。（示意圖／pixabay）

記者陳韻如／台中報導

男大生阿坤（化名）與一名國中少女小汝（化名）交往，但交往不到6天就送iPhone給小汝，還藉機撫摸親吻小汝胸部等，之後又要求小汝用手機自拍裸照，還傳送，「想摸妳XX」等猥褻話語。直到小汝媽媽發現來路不明的手機，檢視後發現裡面不堪入目的內容，氣得對阿坤提到。法官審理後，依法判阿坤1年8個月徒刑，宣告緩刑3年，並須付保護管束。

判決書指出，就讀大學的阿坤透過手遊認識小汝，2人2019年8月11日交往，但交往才6天，阿坤就送手機給小汝，還藉此撫摸、親吻小汝胸部，隔天又要求小汝用手機自拍裸照等。

直到小汝母親發現來路不明的手機，打開檢視後，竟驚見女兒的裸照，甚至還有2人的猥褻對話，氣得她直奔警局報案，並對阿坤提告。

法官審理時，勘驗2人的聊天紀錄，發現阿坤不斷要求小汝拍攝裸照，還說出，「我想摸妳的鮑魚」、「想揉妳的胸部」、「手指頭把鮑魚剝開一點點」等，因此認定阿坤犯行，但考量他事後坦承犯行，並也與小汝父母達成和解，因此依與14歲以上未滿16歲女子猥褻罪、製造少年猥褻行為電子訊號罪，判處1年8個月徒刑，宣告緩刑3年，緩刑期間須付補護管束，並接受3場法治教育。

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