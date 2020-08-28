韓國瑜蔡英文都罵！館長成「時事風向球」　這些人都是他「嘴下砲灰」

▲館長直播風格獨特。（圖／翻攝自飆捍臉書）



記者崔子柔／綜合報導

館長在直播中敢言的作風吸引大票「館粉」，關心時事的他似乎沒有不敢惹的對象，不少政治人物都成了他快嘴下的「砲灰」，也讓他有「時事風向球」的稱號，但當遇上「誤會罵錯」的事件，館長通常也會大方道歉。

館長在前年九合一選舉時曾替韓國瑜直播站台，後來韓國瑜決定專心選總統，開始「放韓假」，館長就轉而砲轟他「卑鄙無恥、下流齷齪」。

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▲韓國瑜上館長直播。（圖／翻攝自youtube／寶寶愛館長）



館長也在前年蔡英文總統決定捐出100萬美金（約台幣2994萬元）給世衛時，直飆三字經轟是在做凱子，館長後來表示那只是表達情緒的口頭禪。館長本月初收到「總統限量酒」，讓他不禁表示「我罵民進黨人家送限量酒，我罵國民黨人家請我去法院泡茶」。

館長前年10月27日在臉書開直播，爆料李婉鈺想要合作直播，但因觀眾票選失敗婉拒，李婉鈺竟惱羞傳訊息罵人，館長看了傻眼，之後連開4次直播用三字經辱罵她，李婉鈺因此提告，最後和解撤銷告訴。

▲館長PO出「刑事撤回告訴狀」說，「李小姐透過友人說希望事情能和解圓滿，並說愛台灣是一樣的心情，她優先撤告，我也接受，希望大家不要再追究」。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）



館長曾因在中壢新設店與桃園市議員「村長」詹江村發生誤會，村長先前直播被館粉誤傳成要用職權查水表，館長直接開直播罵「你開越南店、半套店，不要以為沒人知道」。事後館長發現是謠言，特地因為自己沒查證到詹江村的服務處登門道歉，詹江村後也要求「希望館長能夠幫我放鞭炮洗門風」，館長也欣然接受，2人還一起放鞭炮。

但不久後詹江村收到民眾投訴館長的雞胸肉廣告不實，2人再度槓上，詹江村也在直播狠嗆「館長保證是屁」，引起不少館粉留言洗板，詹江村憤而決定對網友提告，並在臉書指出「忙碌了一整天，合計提告 288 人」。館長因此在臉書發文說「丟臉了抱歉！」。

▼館長30天被詹江村告5次。（圖／翻攝自飆捍臉書）

