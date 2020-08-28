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女兒遭綁架！匪徒威脅200萬贖金…「媽殺價成功」結局尷尬了

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（示意圖／取自Unsplash）

▲匪徒脅200萬贖金，她「殺價成功」結局囧爆。（示意圖／CTWANT提供／取自Unsplash）

圖文／CTWANT

近來詐騙集團日益猖獗，手法也不斷推陳出新，還趁著疫情期間大發災難財，讓許多民眾身受其害，不過偶爾還是會出現伎倆拙劣的匪徒。大陸浙江一名母親日前接到了一通詐騙電話，對方聲稱綁走了她的女兒，獅子大開口要求50萬人民幣（約新台幣212萬元），不過機靈的母親馬上就識破這場騙局。

根據《新浪新聞》報導，匪徒開口要求了一大筆贖金後，接著不斷在電話中放送啜泣聲，不過母親一聽就知道這不是女兒的聲音，她便開始與綁匪拖時間錄音，母親表示自己在工廠上班，經濟狀況無法負擔得起50萬天價，周旋一會後匪徒終於讓步，同意降價為3萬3千人民幣（約新台幣14萬499元）。

殺價成功後，母親則反問「我要問我女兒，我現在在哪？」這讓匪徒忽然不知所措，講起話來結結巴巴，不斷鬼打牆回應「女兒正在哭哦」、「妳不是住江西？」對方連地址都搞混，再加上女兒當時明明就在上班，這讓母親更加確定是詐騙，她靠著機智與冷靜，最終讓這場綁架案順利落幕。

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