夯爆！辦公室零食霸主是它　滋味涮嘴還不黏手

▲上班族私藏零食大公開！ETtoday記者突襲辦公室，發現有一家品牌的肉乾，滋味涮嘴還不黏手，默默稱霸辦公室。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者鍾欣妍／採訪報導

上班族每天應付老闆、客戶，還要三不五時加班，辦公日常怎麼能少得了療癒零食的存在呢?想知道哪些零食最得上班族歡心，小編今天帶你突襲辦公室，直擊調查辦公室零食霸主到底是誰?

來到忙碌上班時間的辦公室，馬上發現一位OL楊小姐藏了很多零食在辦公桌抽屜。快要爆出來的抽屜中可以發現滿滿的紅色包裝，她大方分享最喜愛的品牌：「新東陽的蜜汁豬肉乾，因為它很嫩不會太甜，而且厚度也很剛好。」

▲▼上班族楊小姐的抽屜藏滿零食，分享最愛吃新東陽i-mini系列，尤其是蜜汁豬肉乾口味。（圖／記者謝盛帆攝）

上班族黃小姐心機很重地把零食放在鍵盤收納抽屜，笑說：「因為我覺得它小包裝，然後放在這淺淺的抽屜，想吃就可以隨時打開來吃，很方便。」上班族翁小姐也說：「包裝很可愛，因為它小包裝，我上班吃的時候，不會沾手滿方便的。」

實地訪查一輪辦公室OL的零食收藏後，發現輕便小包裝的零食不但容易食用不沾手，一次來一點香濃多汁的口感可以滿足嘴饞，熱量攝取也不會太罪惡。難怪OL門的抽屜裝滿新東陽肉乾！

▲上班族黃小姐把小包裝的零食，放在鍵盤收納抽屜，方便工作空檔品嚐。（圖／記者謝盛帆攝）

▲新東陽I-mini系列共四款口味，包含蜜汁豬肉乾、原味牛肉乾、黑胡椒厚片肉乾和原味厚片肉乾（左到右）。（圖／記者謝盛帆攝）

辦公室最夯的新東陽I-mini系列肉乾，不僅包裝方便好食用，多汁不柴又耐嚼的口感加上多種口味選擇更是稱霸辦公室的最大關鍵。I-mini系列有主打肉質鮮嫩柔軟的原味牛肉乾，還有甜而不膩的蜜汁豬肉乾，至於原味厚片肉乾和黑胡椒厚片肉乾，同樣都走口感紮實路線，嘴饞的時候最適合用紮實的肉乾解一下小餓！

▲新東陽I-mini原味牛肉乾主打肉質鮮嫩柔軟。（圖／記者謝盛帆攝）

▲新東陽I-mini蜜汁豬肉乾主打甜而不膩。（圖／記者謝盛帆攝）

上班族賴小姐表示，之前透過同事分享介紹，試吃後覺得肉乾好吃，後來主動揪團訂購，「最喜歡的是原味厚片，口感很厚實、很好咬，吃完的時候很滿足。」

▲▼新東陽I-mini系列包裝小巧，可享受大口吃肉乾不沾手。（圖／記者謝盛帆攝）

還有上班族表示，特別喜歡黑胡椒厚片肉乾，「因為我覺得肉乾跟黑胡椒的香氣很搭，然後吃起來很有層次我很喜歡。」另一上班族驚呼：「我現在吃的是牛肉口味，我很喜歡吃，而且它愈嚼愈香，而且肉不會柴非常好吃。」撕開隨身包，肉乾一口接一口，愈嚼愈涮嘴，加上不黏手設計，兼具美味和方便，成功收服吃貨上班族的心。

看了一輪，是不是被I-mini的多種口味弄得眼花撩亂，不知從何下手？下單前再看一次小編總整理：蜜汁和原味肉乾甜鹹香濃，很適合搭配茶飲，是理想的午茶選擇；黑胡椒口味胡椒存在感很強，口感層次豐富，是加班夜的墊胃最佳點心。

心動的民眾，可以上新東陽線上購物網自由選購，除了有i-mini系列，還有多款美味肉乾可選擇，讓你在辦公室隨時滿足口腹之慾。

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