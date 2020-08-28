　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

夯爆！辦公室零食霸主是它　滋味涮嘴還不黏手

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲上班族私藏零食大公開！ETtoday記者突襲辦公室，發現有一家品牌的肉乾，滋味涮嘴還不黏手，默默稱霸辦公室。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者鍾欣妍／採訪報導

上班族每天應付老闆、客戶，還要三不五時加班，辦公日常怎麼能少得了療癒零食的存在呢?想知道哪些零食最得上班族歡心，小編今天帶你突襲辦公室，直擊調查辦公室零食霸主到底是誰?

來到忙碌上班時間的辦公室，馬上發現一位OL楊小姐藏了很多零食在辦公桌抽屜。快要爆出來的抽屜中可以發現滿滿的紅色包裝，她大方分享最喜愛的品牌：「新東陽的蜜汁豬肉乾，因為它很嫩不會太甜，而且厚度也很剛好。」

▲▼夯爆！辦公室零食霸主是它　滋味涮嘴還不黏手。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼上班族楊小姐的抽屜藏滿零食，分享最愛吃新東陽i-mini系列，尤其是蜜汁豬肉乾口味。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼夯爆！辦公室零食霸主是它　滋味涮嘴還不黏手。（圖／記者謝盛帆攝）

上班族黃小姐心機很重地把零食放在鍵盤收納抽屜，笑說：「因為我覺得它小包裝，然後放在這淺淺的抽屜，想吃就可以隨時打開來吃，很方便。」上班族翁小姐也說：「包裝很可愛，因為它小包裝，我上班吃的時候，不會沾手滿方便的。」

實地訪查一輪辦公室OL的零食收藏後，發現輕便小包裝的零食不但容易食用不沾手，一次來一點香濃多汁的口感可以滿足嘴饞，熱量攝取也不會太罪惡。難怪OL門的抽屜裝滿新東陽肉乾！

▲▼夯爆！辦公室零食霸主是它　滋味涮嘴還不黏手。（圖／記者謝盛帆攝）

▲上班族黃小姐把小包裝的零食，放在鍵盤收納抽屜，方便工作空檔品嚐。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼夯爆！辦公室零食霸主是它　滋味涮嘴還不黏手。（圖／記者謝盛帆攝）

▲新東陽I-mini系列共四款口味，包含蜜汁豬肉乾、原味牛肉乾、黑胡椒厚片肉乾和原味厚片肉乾（左到右）。（圖／記者謝盛帆攝）

辦公室最夯的新東陽I-mini系列肉乾，不僅包裝方便好食用，多汁不柴又耐嚼的口感加上多種口味選擇更是稱霸辦公室的最大關鍵。I-mini系列有主打肉質鮮嫩柔軟的原味牛肉乾，還有甜而不膩的蜜汁豬肉乾，至於原味厚片肉乾和黑胡椒厚片肉乾，同樣都走口感紮實路線，嘴饞的時候最適合用紮實的肉乾解一下小餓！

▲▼夯爆！辦公室零食霸主是它　滋味涮嘴還不黏手。（圖／記者謝盛帆攝）

▲新東陽I-mini原味牛肉乾主打肉質鮮嫩柔軟。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼夯爆！辦公室零食霸主是它　滋味涮嘴還不黏手。（圖／記者謝盛帆攝）

▲新東陽I-mini蜜汁豬肉乾主打甜而不膩。（圖／記者謝盛帆攝）

上班族賴小姐表示，之前透過同事分享介紹，試吃後覺得肉乾好吃，後來主動揪團訂購，「最喜歡的是原味厚片，口感很厚實、很好咬，吃完的時候很滿足。」

▲▼夯爆！辦公室零食霸主是它　滋味涮嘴還不黏手。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼新東陽I-mini系列包裝小巧，可享受大口吃肉乾不沾手。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼夯爆！辦公室零食霸主是它　滋味涮嘴還不黏手。（圖／記者謝盛帆攝）

還有上班族表示，特別喜歡黑胡椒厚片肉乾，「因為我覺得肉乾跟黑胡椒的香氣很搭，然後吃起來很有層次我很喜歡。」另一上班族驚呼：「我現在吃的是牛肉口味，我很喜歡吃，而且它愈嚼愈香，而且肉不會柴非常好吃。」撕開隨身包，肉乾一口接一口，愈嚼愈涮嘴，加上不黏手設計，兼具美味和方便，成功收服吃貨上班族的心。

看了一輪，是不是被I-mini的多種口味弄得眼花撩亂，不知從何下手？下單前再看一次小編總整理：蜜汁和原味肉乾甜鹹香濃，很適合搭配茶飲，是理想的午茶選擇；黑胡椒口味胡椒存在感很強，口感層次豐富，是加班夜的墊胃最佳點心。

心動的民眾，可以上新東陽線上購物網自由選購，除了有i-mini系列，還有多款美味肉乾可選擇，讓你在辦公室隨時滿足口腹之慾。

點選連結買起來！

手刀下訂新東陽線上購物網-肉乾全系列

零食首選 線上商城限時特惠

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
藏鏡人買凶襲館長6疑點曝！無業男神準開槍秒自首
加油70元「給1千卻找830」！店員主動問一句...騎車妹怒
網紅力挺館長…怒轟：這年頭是怎樣？曝槍擊內幕不單純
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「巨霸包」玉黍叔空降中元箱購冠軍寶座　澎派拜拜箱全被擠下去

中式月餅好膩！「中秋節限定禮盒」新選擇　有浪漫法式蝴蝶餅、中西旺月餅乾

「樂天小熊餅乾」巨大化變背包！巧克力、草莓口味都Q萌　想獲得全憑運氣

上半年10大團購美食榜出爐　超狂舒肥雞胸單日賣逾5400片奪冠

頂好、JASONS獨家代理！「松露洋芋片、香蕉巧克力餅乾」網友最想試

夯爆！辦公室零食霸主是它　滋味涮嘴還不黏手

特殊色來了！屈臣氏8／30開賣「中衛9色」口罩，一片平均6-10元

樂天Kobo感謝祭　限時10天全站書籍通通69折

等了17年！臺灣首座可容6千人表演場館　北部流行音樂中心開幕

藝FUN券2.0來了！領券咖啡買一送一還能抽汽車　四大超商優惠懶人包

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

傲嬌爸穿內褲逗貓被女兒偷拍！他爆氣罵「不碰貓」到家秒破功

天降混凝土！正妹建築女險毀容　肇事工人還調戲：不然我娶妳啊

黑汪被抓紮...牠竟帶路到回收場　志工見3汪「鐵鍊勒脖」氣炸急送醫

KID.小鬼《玩很大》暴雨「幫阿嬤賣餅」！　黃鴻升牽緊緊…她反親臉頰好溫馨～

阿嬤不滿移工「早上洗頭」占廁所　怒拿雨傘狂敲頭...她錄影向友淚訴

夯爆！辦公室零食霸主是它　滋味涮嘴還不黏手

特殊色來了！屈臣氏8／30開賣「中衛9色」口罩，一片平均6-10元

樂天Kobo感謝祭　限時10天全站書籍通通69折

等了17年！臺灣首座可容6千人表演場館　北部流行音樂中心開幕

藝FUN券2.0來了！領券咖啡買一送一還能抽汽車　四大超商優惠懶人包

購物台開賣堅果補給隨行包買千送千　消費滿件再送口罩1盒

對環境友善、人類無害！淨毒五郎創辦人鄭伊伶堅持打造「減塑」清潔用品

消費金額破70億！超狂台中購物節進入倒數　東森購物最後一波再加碼

美味升級！長堡車週末現身台北街頭　拍照就免費吃長堡

選對「麵條」料理苦手變神手！質感主廚MASA教你輕鬆做和風洋食

不斷更新／統一新洋投泰迪開箱　1局樂天0比0統一

林牧潔買名錶寵女兒　雙胞胎兒子靠老公傳承

中職／洪總買2號小球吊飾　老婆覺得很好看：笑怕沒人買

登山隊爬中雪山1人墜50米山谷！命大手肘骨折　直升機救援受阻...傷患移地再吊掛

藏鏡人買凶伏襲館長6大疑點曝！無業男神準開槍秒自首...聘1萬元/hr大咖律師

美豬牛元旦開放　專家解析「萊克多巴胺」風險：望公佈風險評估報告

聯合國大會9/15開議　外交部促請友邦為我國發聲

張克帆與「小29歲嫩妹」共遊宜蘭　女方身份曝光！

大陸學者評安倍閃辭：不只是健康原因

資料一直出錯！文化大學遭教育部懲處　境外生回台申請全部暫停

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

消費熱門新聞

TOYOTA進駐蝦皮　打開線上購車大門

Amelie’s Bagel製程大公開

超商最新集點巨型抱抱龍、三眼怪存錢筒超欠搶

麵包夯了40年！不可能沒吃過　　

中元普渡吃出健康好運首推吉利果

「戰勝體脂肪」專業品油師公開秘訣

萊爾富開賣虱目魚！全台1400家門市可買

屈臣氏8／30開賣「中衛9色」口罩

剩12天！麥當勞「7大餐點」宣布停賣

13款兒童口罩懶人包　開賣通路一次看

家樂福中元季到薄荷洗髮精被掃空

巧克力＋月餅迸出新驚喜！GODIVA打造絕美中秋禮盒

全聯首創「芋頭風味生吐司」

全聯中元節衝刺限時5天破盤價！

更多熱門

相關新聞

目標總是達不到？想法決定努力程度

目標總是達不到？想法決定努力程度

哈佛大學曾進行一項實驗，分析目標對人生造成的影響。他們向知識程度、學歷、生活環境等條件相似的青年詢問未來目標，並在二十五年後調查他們的社會地位。結果顯示，沒有目標的兩成七青年如今淪為底層；擁有目標卻不明確的六成青年，如今居於中下階層

8年級生不爽就丟離職信？網：看能力啊

8年級生不爽就丟離職信？網：看能力啊

四平商圈百面旗幟撿到槍　戳中上班族痛楚

四平商圈百面旗幟撿到槍　戳中上班族痛楚

待業痛苦指數攀升　調查：6成新鮮人尚未找到工作！

待業痛苦指數攀升　調查：6成新鮮人尚未找到工作！

2021年基本工資調漲至24k　四成二雇主降低徵才意願

2021年基本工資調漲至24k　四成二雇主降低徵才意願

關鍵字：

新東陽肉乾上班族零食

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

館長凌晨遭槍擊　右手、右腳中彈

獨／館長遭槍擊影片曝光！

即／館長主刀醫師曝「他一直拜託」！有望1個多星期後出院

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

肥肉可換錢！體重現折飯店住宿

槍擊館長嫌正面照曝！擁3項前科

館長中彈！一發貫穿右臂再擊中右大腿

直擊洪小鈴台大醫院「緊皺眉頭候診」

即／19秒逃跑片曝光　23歲男帶槍投案

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

男友在她家輕生…3千萬豪宅變凶宅！台中女心碎

獨／館長凌晨挨轟3槍　吳宗憲有圖為證「我有不在場證明」

鄉民護理師曝館長「中彈位置」槍手真正目的

館長槍擊案「沒那麼簡單」　鍵盤柯南懷疑有內鬼

台灣最強男人館長　海陸出身40秒KO涼山特勤

更多

最夯影音

更多
接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面