　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

上半年10大團購美食榜出爐　超狂舒肥雞胸單日賣逾5400片奪冠

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

上半年團購美食榜 （圖／愛合購提供）

▲「野人舒食-舒肥雞胸肉」奪下2020上半年10大團購美食冠軍。（圖／愛合購提供）

記者洪菱鞠／台北報導

2020年上半年受到疫情影響，消費者團購美食也出現了變化，在新出爐的上半年10大熱銷榜中，「野人舒食-舒肥雞胸肉」單週狂賣2萬片以上，最高日銷破5,400片，買氣好到直接奪冠，而綜觀榜單，今年熱銷名單洗牌，鹹食方便料理逼宮一口氣佔領8席次，烘焙甜點紛紛退位，反應囤糧潮為食品市場帶來的變化。

美食團購網愛合購統計1～6月份銷售數據，整理出上半年10大團購美食熱銷榜，去年年度銷售冠軍「野人舒食-舒肥雞胸肉」的買氣持續增溫，2020年上半年累積銷售量較去年7～12月成長逾3倍，其中兩段銷售高峰主要落在3月及6月，3月受惠於囤糧潮及在家運動風潮，6月則有618年中慶促銷及夏日減肥熱加持，主要消費族群為健身族、減肥族，上半年最佳銷售數據為單日賣逾5,400片，單週累積賣出2萬片以上。

第2名「綠野農莊-鹹酥雞」，在fb氣炸鍋社團一直擁有超高人氣及討論度，上半年最高創下單日賣出1,504包。第3名「饗福月亮蝦餅」，厚切加上有4種口味，長久以來都很受歡迎，單日最高賣逾700片，因供不應求，目前採限量販售。

上半年團購美食榜 （圖／愛合購提供）

▲2020上半年團購美食第2名「綠野農莊-鹹酥雞」。

上半年團購美食榜 （圖／愛合購提供）

▲2020上半年團購美食第3名「饗福月亮蝦餅」。

第4、5名都是實體名店，第4名為花蓮的「胖叔叔烘焙屋-手撕吐司」，元老級團購美食近年因口碑累積及各大網紅推薦，使得業績持續攀升，最高單日賣出819條吐司。第5名「東門興記-手工水餃」，雖然單價比一般冷凍水餃高，但憑藉著老店魅力及穩固品質，依舊擄獲大批消費者的心。

第6～9名都是熱銷榜上的熟面孔，依序是「卜蜂-醃漬去骨雞腿排」、「老實農場-檸檬冰角」、「海哥手作-芋頭米粉鍋」及美式賣場超夯的「紅龍-超人氣起司肉捲」。第10名則是屏東50年歷史的「屏榮坊-日式蒲燒鰻」，從養殖到產銷一條龍，外銷等級的蒲燒鰻首次擠進10大團購美食排行榜。

愛合購公關經理邱鈞彥表示，與2019上半年團購美食熱銷榜相比，去年前10名有冰涼泡芙、古巴三明治、起酥三明治跟手撕吐司，烘焙甜點佔比高達4成。今年前10名中只有手撕吐司為烘焙商品，第7名的檸檬冰角也算甜食，其餘8品皆是鹹食方便料理。

邱鈞彥分析，今年上半年受疫情影響爆發數波囤糧潮，不只帶入一批過去未曾在網路購買食品的消費者，也改變了民眾的消費習慣，方便料理在網購的銷售業績及佔比因此不斷攀升。而越方便烹調的商品越受到歡迎，「微波即食」、「退冰即食」是消費者最喜歡的關鍵字，像是冠軍舒肥雞胸肉為熟食，只要微波覆熱或退冰就能食用，第4名的手撕吐司也只需退冰至常溫就能吃。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
富豪夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！爽玩10年…帳戶一查入帳8
快訊／台東金崙狂飆40度極端高溫　8縣市亮警戒
競選MV下架爭議　李眉蓁哽咽激動反轟：1450躲背後打壓
35歲美魔女睡了19歲兒！老公門外聽全程…結果她懷孕了
超商屋頂突塌陷！　民眾排隊領三倍券嚇傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

潮人必收！OUTDOOR史努比聯名後背包　東森購物全球獨家首賣

上半年10大團購美食榜出爐　超狂舒肥雞胸單日賣逾5400片奪冠

挑戰極致回甘　二大國際獎項加持　茶裏王回甘3.0全新升級上市！

LINE群組瘋傳「用三倍券到全聯可換3800禮券」　全聯3點澄清

【廣編】野Fun 38度高粱隨手調「混搭新態度」　全台巡迴首站台中國際酒展

防三倍券「退貨兌現」！好市多祭「3招」只退券、家樂福確定不給錢

神仙口罩色「薰衣草紫」萊爾富再推夢幻新色　限量1萬盒7/18開搶

振興券買什麼？Apple「開學季」Mac組合超優惠，還免費贈送AirPods

東森自然美再獲國家品牌玉山獎雙殊榮　王令麟：持續研發升級邁向人美妝生技第一品牌

11年3進3出！NYX又要退出台灣市場　網嘆：不意外

勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾

三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

金曲31／《想見你》無緣年度歌曲好可惜　楊丞琳.家家.周興哲.蔡旻佑大遺珠！

日顧小孩夜跑車...台中運將墜海亡　妻心碎：他不菸不酒是個好爸爸

三峽重大車禍1死3傷！2警濺血 少年闖紅燈高速撞警車噴飛亡

自來水園區淋浴遭偷拍她大喊！黑衣男跪地求饒：趴下來看而已

女子訂外送控「泡菜冬粉沒泡菜」　留一星負評...店家曝監視器反擊

潮人必收！OUTDOOR史努比聯名後背包　東森購物全球獨家首賣

上半年10大團購美食榜出爐　超狂舒肥雞胸單日賣逾5400片奪冠

挑戰極致回甘　二大國際獎項加持　茶裏王回甘3.0全新升級上市！

LINE群組瘋傳「用三倍券到全聯可換3800禮券」　全聯3點澄清

【廣編】野Fun 38度高粱隨手調「混搭新態度」　全台巡迴首站台中國際酒展

防三倍券「退貨兌現」！好市多祭「3招」只退券、家樂福確定不給錢

神仙口罩色「薰衣草紫」萊爾富再推夢幻新色　限量1萬盒7/18開搶

振興券買什麼？Apple「開學季」Mac組合超優惠，還免費贈送AirPods

東森自然美再獲國家品牌玉山獎雙殊榮　王令麟：持續研發升級邁向人美妝生技第一品牌

11年3進3出！NYX又要退出台灣市場　網嘆：不意外

LIVE／新增1個案！全台新冠肺炎確診數達452例　指揮中心14時說明

老婆產後「一坨噁肉攤死」拒減肥　夫1年不敢碰：孩子成年就離婚！網怒了

房貸利率「殺到見骨」！　菁英族、小資族辦房貸都有驚喜

美對南海爭議態度轉硬「指責中國非法」　專家：下一步將是制裁！

宗教界表率！受玄宮「普渡」謝絕三倍券　12字原因被讚爆

丹丹漢堡「19年前菜單」曝光！餐點都是銅板價...網驚呼：回不去了

青峰「消失一整天」徹底斷聯…助理深夜焦急破門！　入圍金曲後神隱原因曝光

美將限制華為員工簽證　華為：這是不公正和武斷的行動！

連美國總統艾森豪都著迷的金門極品　圓山陳年高粱禮盒正式開賣

水淋鍵盤飛踢螢幕　男子大鬧圖書館眾人退避…櫃台女職員淡定：幫我報警！

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

消費熱門新聞

LINE瘋傳「用三倍券到全聯可換3800」

好市多祭「3招」防三倍券「退貨兌現」！

神仙口罩色薰衣草紫7/18開搶

小7三倍券預購SWITCH＋健身環

實測／超商領三倍券「插健保卡14秒」到手！

量販超市「三倍券優惠」一次看

2迷彩+5色中衛口罩　電商7/16現貨開賣

搶特殊色口罩　6大MIT品牌也有秒殺限定款

三倍券領取首日太多人領！超商收通知喊卡：關閉系統領券

神級「咔滋雞皮」買1送1倒數2天

小7預購振興三倍券6大Q＆A一次懂

11年3進3出！NYX又要退出台灣

中衛成人8色、兒童2色　電商11點開賣

全聯振興月！連4周百種商品破盤

更多熱門

相關新聞

仍有1800位小明　滯陸孩童父母請願

仍有1800位小明　滯陸孩童父母請願

受新冠肺炎疫情影響，約有2000名無中華民國國籍，但有居留證的陸配子女「小明」滯留大陸，為此，中央流行疫情指揮中心昨宣布，16日起開放兩歲以下持我國居留證陸籍子女可入境，但對滯陸孩童父母來說，由於尚有約1800名「小明」還是被排除在外，因此對該決定感到遺憾，希望政府能重視他們的受教權。

對抗低薪！小資善用投資工具存一桶金

對抗低薪！小資善用投資工具存一桶金

中國第二季GDP增3.2%

中國第二季GDP增3.2%

中研院估2020年經濟成長率1.15%

中研院估2020年經濟成長率1.15%

國安基金今開會　黃天牧：台股基本面好

國安基金今開會　黃天牧：台股基本面好

關鍵字：

疫情團購美食舒肥雞胸

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

謝忻不倫阿翔認了「心裡有恨」！

志文榮豪姓名中兩個字免費吃龍蝦

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

女友常搞曖昧！他醞釀2年用「滷肉飯」報復　

一心生兒子！結紮夫慫恿妻子勾引鄰居…再生3女兒

三峽16歲少年撞警車亡　傷者爸怒控警故意倒車輾斷手腳

超珍貴！床上出現世界級保育動物

「4生肖」快買威力彩　命理師曝幸運數字

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

網美搶拍台南「綠巨人浩克的家」！　居民：那棟是鬼屋

睡完繼子睡丈夫！她離婚後「扶正繼子→老公」

更多

最夯影音

更多
勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾

勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾
三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清

三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面