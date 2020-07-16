上半年10大團購美食榜出爐　超狂舒肥雞胸單日賣逾5400片奪冠

▲「野人舒食-舒肥雞胸肉」奪下2020上半年10大團購美食冠軍。（圖／愛合購提供）

記者洪菱鞠／台北報導

2020年上半年受到疫情影響，消費者團購美食也出現了變化，在新出爐的上半年10大熱銷榜中，「野人舒食-舒肥雞胸肉」單週狂賣2萬片以上，最高日銷破5,400片，買氣好到直接奪冠，而綜觀榜單，今年熱銷名單洗牌，鹹食方便料理逼宮一口氣佔領8席次，烘焙甜點紛紛退位，反應囤糧潮為食品市場帶來的變化。

美食團購網愛合購統計1～6月份銷售數據，整理出上半年10大團購美食熱銷榜，去年年度銷售冠軍「野人舒食-舒肥雞胸肉」的買氣持續增溫，2020年上半年累積銷售量較去年7～12月成長逾3倍，其中兩段銷售高峰主要落在3月及6月，3月受惠於囤糧潮及在家運動風潮，6月則有618年中慶促銷及夏日減肥熱加持，主要消費族群為健身族、減肥族，上半年最佳銷售數據為單日賣逾5,400片，單週累積賣出2萬片以上。

第2名「綠野農莊-鹹酥雞」，在fb氣炸鍋社團一直擁有超高人氣及討論度，上半年最高創下單日賣出1,504包。第3名「饗福月亮蝦餅」，厚切加上有4種口味，長久以來都很受歡迎，單日最高賣逾700片，因供不應求，目前採限量販售。

▲2020上半年團購美食第2名「綠野農莊-鹹酥雞」。

▲2020上半年團購美食第3名「饗福月亮蝦餅」。

第4、5名都是實體名店，第4名為花蓮的「胖叔叔烘焙屋-手撕吐司」，元老級團購美食近年因口碑累積及各大網紅推薦，使得業績持續攀升，最高單日賣出819條吐司。第5名「東門興記-手工水餃」，雖然單價比一般冷凍水餃高，但憑藉著老店魅力及穩固品質，依舊擄獲大批消費者的心。

第6～9名都是熱銷榜上的熟面孔，依序是「卜蜂-醃漬去骨雞腿排」、「老實農場-檸檬冰角」、「海哥手作-芋頭米粉鍋」及美式賣場超夯的「紅龍-超人氣起司肉捲」。第10名則是屏東50年歷史的「屏榮坊-日式蒲燒鰻」，從養殖到產銷一條龍，外銷等級的蒲燒鰻首次擠進10大團購美食排行榜。

愛合購公關經理邱鈞彥表示，與2019上半年團購美食熱銷榜相比，去年前10名有冰涼泡芙、古巴三明治、起酥三明治跟手撕吐司，烘焙甜點佔比高達4成。今年前10名中只有手撕吐司為烘焙商品，第7名的檸檬冰角也算甜食，其餘8品皆是鹹食方便料理。

邱鈞彥分析，今年上半年受疫情影響爆發數波囤糧潮，不只帶入一批過去未曾在網路購買食品的消費者，也改變了民眾的消費習慣，方便料理在網購的銷售業績及佔比因此不斷攀升。而越方便烹調的商品越受到歡迎，「微波即食」、「退冰即食」是消費者最喜歡的關鍵字，像是冠軍舒肥雞胸肉為熟食，只要微波覆熱或退冰就能食用，第4名的手撕吐司也只需退冰至常溫就能吃。