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想當宅男也得先有房！四平商圈「100面旗幟」撿到槍　句句戳中上班族痛楚

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▲四平陽光商圈金句。（圖／記者曾筠淇攝）

▲四平陽光商圈舉辦「想BUY就BUY心情不糾節」的活動。（圖／記者曾筠淇攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「四平陽光商圈」位在台北市中山區伊通街與松江路之間，日前為了推廣商圈特色，舉辦了「想BUY就BUY心情不糾節」的活動，由於當地深受不少上班族的喜愛，因此商圈街區更設置了100面「上班族內心話」的小旗幟，讓民眾能夠拍照打卡，而其中一些「撿到槍」的金句，也引發熱議。

台北市四平商圈徒步區發展協會推出了「想BUY就BUY心情不糾節」的活動，至31日為止，民眾只要在商圈配合的店家消費滿100元即可獲得1點，獎品全為與上班族具有相關性，6點可換「提得起放得下」帆布袋、5點可換「薪情好滿」馬克杯、4點可換「上班大聲說」LINE貼圖、3點可換便條紙、2點則可換紅包袋。

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▲四平陽光商圈金句。（圖／記者曾筠淇攝）

▲四平陽光商圈金句。（圖／記者曾筠淇攝）

台北市商業處副處長江美玲表示，四平陽光商圈橫跨松江路和建國北路，由於當地販售了許多衣物、珠寶、鞋子、包包等，因此四平街也獲得不少OL的青睞。而先前商業處也曾辦理過「國際女人節」和「寵愛女人節」的活動，正因大受好評，所以今年又舉辦了「想BUY就BUY心情不糾節」，希望能藉以帶動經濟發展。

在此次活動中，主辦單位更在布置上下足功夫，民眾只要抬頭一看，就能發現100面精心設計的旗幟，其中包含上班族的內心話，像是「應酬喝醉了，我誰也不服，就扶牆」、「人生好難，還好付錢很簡單」、「辦公室除了冷氣很冷，還有被退件的我，心也很冷」、「薪水不是消失，只是變成我喜歡的樣子」。

▲四平陽光商圈金句。（圖／記者曾筠淇攝）

▲四平陽光商圈金句。（圖／記者曾筠淇攝）

▲四平陽光商圈金句。（圖／記者曾筠淇攝）

另外也有不少業配店家的短句，像是「理智線斷了，吃麵線這事不能斷」、「比起出包，我更在乎愛店出新包」、「穿我們家的鞋，當紅不讓」；以及撿到槍的金句，「上班的意義就是尋找上班的意義」、「準時下班需要的不是能力，是勇氣」、「問：你喜歡我哪一點；答：我喜歡你離我遠一點」、「想當宅男宅女還得先買間房」、「女子無才便是德，我一定是太缺德了」。

不過商圈的旗幟也有些激勵人心的話語，像是「學最好的別人，做最好的自己」、「你不一定要很厲害才能開始，你要開始才能很厲害」等，由於字字句句都戳中上班族的內心深處，因此也吸引了不少人前來拍照、朝聖。

▲四平陽光商圈金句。（圖／記者曾筠淇攝）

▲四平陽光商圈金句。（圖／記者曾筠淇攝）

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