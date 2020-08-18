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「巨霸包」玉黍叔空降中元箱購冠軍寶座　澎派拜拜箱全被擠下去

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中元普渡,拜拜,農曆七月,中元節,好兄弟,孤魂野鬼,民間信仰,祭拜,鬼月,供品（圖／記者季相儒攝）

▲中元普渡供品拿整箱來拜霸氣又澎派，今年除了有往年常見的拜拜箱，還多了「巨霸包」零食新選擇。（圖／資料照）

記者洪菱鞠／台北報導

農曆7月就快到了，中元普渡準備供品，各種「拜拜箱」人氣特別高，拜起來超澎派，也省下挑東挑西的採買時間，一次滿足各式需求超方便，而今年挑選上又多了新選擇，因為零食類竄出了霸氣感十足的「巨霸包」，華元XXL玉黍叔巨霸包不僅外觀超吸睛，更空降奪中元箱購消費冠軍寶座，成為中元祭的新黑馬。

中元節進入倒數，momo購物網公布「2020中元箱購零食消費指標榜」，銷售冠軍華元XXL玉黍叔巨霸包，不僅外型搏眼球，且內含玉黍叔、真魷味等5款經典零食，外包裝無論拆開與否都十分澎派，單日狂賣破千組；第2名華元Aircorn空氣玉米脆餅量販箱挾新品聲望成為嘗鮮首選；第3名盛香珍大果實雙味水果凍禮盒，口感涼爽的果凍在今夏氣溫助攻下熱銷；第4名旺旺超級澎湃箱附贈文創設計縮小版擲筊擺飾，澎派又應景；第5名為年年上榜的可樂果好運拜拜箱；第6名是別於經典主打清爽口感的可樂果清爽系拜拜箱；第7～10名依序由歡聚大禮箱2.0、義美澎派拜buy箱、旺旺慶讚中元五拜有保庇箱、大眼蝦蝦餅量販箱獲得。

電商中元箱購零食消費指標榜（圖／momo提供）

▲外觀吸睛的華元XXL玉黍叔巨霸包。（圖／momo購物網提供）

綜觀排行榜，momo購物網指出3大採買趨勢，按比例放大原有外包裝的「巨霸包」，外觀吸睛又逗趣近期席捲各大社群媒體版面，各家食品大廠紛紛跟進推出相關商品；最具澎湃感的「拜拜箱」，除有眾多品牌集結自家多款經典商品於一箱，今年也推出499～3,888元不等，內含零食、飲品、罐頭、泡麵等的綜合拜拜箱；不論是包裝上寺廟、元寶等的節慶設計運用，或是隨箱附贈的縮小版擲筊擺飾、心意普渡旗等小物，都成為觸動消費者下單的關鍵。

電商中元箱購零食消費指標榜（圖／momo提供）

▲集合各種經典零食的拜拜大禮箱2.0。（圖／momo購物網提供）

電商中元箱購零食消費指標榜（圖／momo提供）

▲旺旺慶讚中元五拜有保庇箱。（圖／翻攝自東森購物網）

搶攻中元節商機，東森購物集結可口可樂、黑松、泰山、盛香珍、華元等拜拜必備大牌推專屬優惠價，指定品項還有滿額贈，例如泰山品牌商品滿999元送乾拌麵搭配油品禮盒，一下單就折抵12%東森幣；盛香珍及華元食品推出全館消費滿488元即送Dr.Q草莓蒟蒻。網站同樣力推華元XXL巨霸包，有多種零食可一次滿足之外，還附有人氣爆棚、超實用的玉黍叔帆布袋；中元限定組合的旺旺慶讚中元五拜有保庇箱，內含5包暢銷品再贈普渡旗，拜起來澎派，也省下張羅時的各種麻煩。

Yahoo奇摩超級商城於8/18～9/2推出「中元普渡限時瘋狂買」活動，集結零食、泡麵、飲料、罐頭、米、油、三牲四果等中元必備品，8/18～23正檔首波強打超贈點30倍送，8/24～9/2再領指定店家200元折價券，現領現折。愛合購主打「中元便利buy：好兄弟巴肚妖」專區，至8/31以前，精選706款普渡商品下殺8折起，更有近百款普渡便利箱，讓繁忙的消費者可以輕鬆一指下單。

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