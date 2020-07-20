頂好、JASONS獨家代理！「松露洋芋片、香蕉巧克力餅乾」網友最想試

▲惠康百貨表示不受交易案影響，宣布獨家引進全新品牌「Meadows美諾士」，在頂好超市與JASONS MARKET PLACE販售。（圖／惠康百貨提供）

記者林育綾／台北報導

量販龍頭家樂福宣布以9700萬歐元（約32億台幣）買下頂好超市，連同姐妹品牌Jasons Market一同併購，預計年底完成交易；而近來惠康百貨表示不受交易案影響，宣布獨家引進全新品牌「Meadows美諾士」在頂好超市與JASONS MARKET PLACE販售，搜羅多達17款、122項系列美食商品，而討論度最高的包括「松露洋芋片、香蕉巧克力餅乾」等，是許多網友躍躍欲試的產品！

「惠康百貨」表示在台灣已經深耕30多年，一直以來致力於引進國際化的多元品項，今年夏季獨家引進全新品牌「Meadows美諾士」，搜羅自全球各地的優選美味，濃縮至122項系列商品，包括零食點心、烹調食材，即日起於「頂好超市」以及「JASONS MARKET PLACE」同步上市販售。

該品牌商品包括餅乾、堅果、果乾、果醬、乳品以及冷凍蔬菜等，例如來自馬來西亞的洋芋片、比利時的巧克力、澳洲的全脂鮮乳、德國的早餐什錦穀片與脆片、法國的奶油與氣泡水、美國的葡萄乾等商品，等於搜羅世界各地美食。

▲「香蕉巧克力餅乾」也是消費者躍躍欲試的零食。（圖／業者提供）

業者特別推薦以100%馬鈴薯製成的洋芋片系列，尤其是獨特的「麻辣、泰式冬蔭、松露、酸奶洋蔥」等風味洋芋片，其中「松露洋芋片」更是一開封就香氣濃郁四溢，是網友討論度最高、最受期待的產品，「香蕉巧克力餅乾」也是消費者躍躍欲試的零食。

業者也表示，在商品正式上市前，邀請了1000組以上的家庭品嚐，達到品質與美味的要求，另外即日起至8月16日止，持政府「振興三倍券」至頂好超市消費滿388元，即可獲得「Meadows系列商品」20元折價券。

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