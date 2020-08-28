嘉義市模擬聯合國工作坊　提升學生國際視野觀點

▲黃敏惠市長與模聯秘書長。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為拓展國際視野，培育全球公民，嘉義市政府與嘉義市家長協會日前於嘉義高商共同辦理109年度模擬聯合國工作坊，總共有160位國高中同學參與，以2英文、2中文班級，共計4班，以精簡後的聯合國議事規則討論因戰亂或天災等造成的國際難民權益。市長黃敏惠親臨會場為同學勉勵，除了感謝家長協會對於教育的投入，更期許甫成立的「嘉義市模擬聯合國發展協會」規劃更具規模及多元性的活動，造福更多學子。

黃敏惠表示，嘉義市模擬聯合國工作坊，主題很國際、議事的方式也很國際，我們從全球的角度關心國際難民的生存醫療教育權，更用國際議事規則，以英文與中文的方式來讓孩子，投過模擬、扮演、練習、辯論與說服，最後取得共識。這是非常不容易的事情，真是非常有意義的活動。

▲模擬聯合國很防疫 用QRcode報到登錄 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠說，這就是嘉義市教育綱領「國際視野」的實踐，全球化、網路無邊界的現代，國際視野是孩子們最重要的競爭力之一，我們期待透過模擬聯合國工作坊，讓國際視野內化到每一個孩子的身上。

教育處表示，因為疫情關係本次「模擬聯合國工作坊」延遲到8月舉辦，但深受同學歡迎，一開放報名就秒殺。本次討論的主題為因戰亂或天災