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安心旅遊補助嘉義市申請破億　7萬7千個房間住房率破7成

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▲▼ 來「嘉」正夯安心旅遊中央補助嘉義市申請破億 已用掉7萬7千個房間 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市各大景點為外地遊客必遊處，圖為檜意生活村。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光局安心旅遊專案7月上路，截至8月24日為止，嘉義市已突破第2階段的90%，用掉7萬7千個房間，平均住房率突破7成，創造觀光產值將近3億6千萬元，同時達到第3波補助款申請門檻，累積補助金額達1億2千萬元。

嘉義市為吸引全台民眾來「嘉」玩，並把握暑假這一波報復性出遊人潮，積極推出各項活動，從621日環食、科學168、嘉義市購物節、嘉義藝術節到暑假國旅熱潮，市區各大景點包括北門驛、檜意森活村、製材所、文化路夜市及各大餐廳，到處都可明顯感受到人潮、經濟活絡景象。

中央推出振興三倍券、安心旅遊方案，加上嘉義市自行加碼的安心旅遊補助及嘉義市購物節的帶動，讓嘉義市近來真正夯，甚至「嘉義住宿」更登上Yahoo奇摩熱搜排行榜前幾名。

▲▼ 來「嘉」正夯安心旅遊中央補助嘉義市申請破億 已用掉7萬7千個房間 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲安心旅遊中央補助嘉義市申請破億。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市好吃好玩，只要來遊玩的遊客皆可憑電子票證，免費搭乘全台最美的電動公車，到嘉義火車站、噴水圓環、文化路夜市、嘉義公園、蘭潭等觀光旅遊景點輕鬆遊玩。此外，遊客只要憑嘉義市合法旅宿住宿或訂房證明，皆可兌換故宮博物院南院免費入場參觀券，活動到8月31日為止，呼籲民眾把握暑期的尾聲趕緊來衝一波。

▲▼ 來「嘉」正夯安心旅遊中央補助嘉義市申請破億 已用掉7萬7千個房間 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市文化路人潮不斷。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市購物節即將於八月底進入尾聲，民眾只要上網登錄600元以上的發票，即有機會抽汽車，截至8月24日止，登錄金額已突破1億3千萬大關，日前甚至有準大學新鮮人因登錄發票突破1億，獲得市長黃敏惠提供的1萬元加碼嘉遊金，配合中央的安心旅遊專案，讓嘉義市熱鬧滾滾，變成民眾旅遊首選。

▲▼ 來「嘉」正夯安心旅遊中央補助嘉義市申請破億 已用掉7萬7千個房間 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市長黃敏惠歡迎各地遊客 。（圖／記者翁伊森翻攝）

市府觀光新聞處表示，感謝民眾來「嘉」旅遊，嘉義市自行加碼的安心旅遊補助已於7月底用罄，然而中央安心旅遊補助1000元活動仍到10月31日止，旅客可在交通部觀光局安心旅遊自由行住宿優惠活動官網，搜尋嘉義市70家旅宿業者名單，或洽市府安心旅遊諮詢專線 05-2252272洽詢。

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