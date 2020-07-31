嘉義市拚觀光經濟　同鄉會聯合總會返鄉助力

▲中華民國嘉義同鄉會聯合總會返鄉，市長黃敏惠率市府主管歡迎。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中華民國嘉義同鄉會聯合總會由總會長李坤河帶領，近80名同鄉會成員特別前往拜會嘉義市政府，市長黃敏惠透過市政簡報向旅外鄉親介紹嘉義市近期發展及未來規劃，並互贈紀念品，讓身在異鄉心繫故鄉的情誼更為緊密。

▲中華民國嘉義同鄉會聯合總會總會長李坤河與嘉義市市長黃敏惠互贈紀念品。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，看到在外地打拼的嘉義鄉親回到溫暖故鄉，心中倍感開心，返鄉之旅充分感受對故鄉的關懷，雖身在異鄉打拼但仍心繫故鄉，熱心公益出錢出力，讓社會向善充滿光明，讓人感到無比溫暖。

黃透過市政簡報介紹嘉義市的成長及蛻變，而建設不能停，嘉義才能往前行，期待同鄉能常回嘉，即使身處各地但仍請多為故鄉發聲，嘉義市與嘉義同鄉會攜手共同打拼，一起朝向打造嘉義市成為「全齡共享、世代宜居」的城市典範。

2020嘉義市購物節於6月21日正式開跑，全台特選好康就在嘉義市，除了中央推出振興三倍券、安心旅遊、農遊券補助，市府更再加碼推出嘉義市購物節，為鼓勵帶動經濟，推出2項好康，第一項好康，在嘉義市不限任何店家單筆消費滿600元取得發票，於購物節LINE官方帳號登錄發票資訊，就能抽Toyota汽車、Gogoro電動機車等三百多項大禮。

第二項好康，入住嘉義市購物節特約旅館專案房型，就能拿到600元嘉遊金、300元住宿嘉遊金現抵住宿費，另外3張100元購物嘉遊金可認明張貼「2020嘉義市購物節」識別貼紙之特約店家折抵消費，歡迎同鄉朋友一起回嘉深度旅遊，感受家鄉的味道。

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