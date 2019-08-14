　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

善化警慶讚中元敬拜好兄弟　以功代金做愛心

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市善化警分局副分局長洪國雄率領分局各單位慶讚中元，祭拜好兄弟，祈求鬼月閤家平安，並以功代金捐助家扶中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市善化警分局副分局長洪國雄率領分局各單位慶讚中元，祭拜好兄弟，祈求鬼月閤家平安，並以功代金捐助家扶中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化警分局8月14日（農曆7月14日）下午2時整，在分局大門擺設供品，由副分局長洪國雄率領分局各組、室、中心、隊全體同仁共同慶讚中元，中元普渡是台灣民間習俗，善化警分局的「波麗士大人」也不能免俗，大家都認為「有拜有保庇」，祭拜好兄弟，祈求鬼月閤家平安。

現場準備了非常豐盛的菜餚；三牲五果普渡十方孤魂，並備有金銀紙給「好兄弟」使用，以祈求分局勤(業)務平順，這項民俗已相傳24年，每年都固定於中元普渡前1至2天舉行，而且每位同仁都非常樂意主動參加該拜拜活動，祈福轄境平安。

▲台南市善化警分局副分局長洪國雄率領分局各單位慶讚中元，祭拜好兄弟，祈求鬼月閤家平安，並以功代金捐助家扶中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市善化警分局副分局長洪國雄率領分局各單位慶讚中元，祭拜好兄弟，祈求鬼月閤家平安，並以功代金捐助家扶中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

員警拜拜在祭(供)品的準備上有些特色，例如水果就不用「鳳梨」也沒有「旺旺仙貝」，因臺語與「旺來」同音，避免刑案旺旺來，代表治安出問題，所以有「旺」含意的東西一律不上供桌，另外供品桌上還特地準備「筍干」、「紅棗」，員警們希望藉此帶來好兆頭。

▲台南市善化警分局副分局長洪國雄率領分局各單位慶讚中元，祭拜好兄弟，祈求鬼月閤家平安，並以功代金捐助家扶中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

善化警分局為配合節能減碳政策，早在2008年起中元普渡拜拜，各單位所準備敬獻之金銀紙錢，於拜拜後統一集中由市府環保車載運至永康焚化爐焚燒，以維護空氣品質創造無煙害的生活空間，另「以功代金」捐助7300元予「屏東家庭扶助中心」作愛心。

ET快訊
他「吃榴槤配30度酒」倒路邊涼亭猝死　醫曝奪命原因
韓國瑜選市長「44萬買酒」　2千萬給潘恒旭「家人的公司」
2歲童反鎖BMW裡！爸請求破窗　救出罵消防員：為何刮到板金？

關鍵字：善化警,慶讚中元,好兄弟,以功代金,愛心

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

《台灣關係法》40年　桃市舉辦「AIT@40—1979年後美台關係展」

台南市長夫人媒合肉品市場　捐千斤普渡白米助龍崎教養院

善化警慶讚中元敬拜好兄弟　以功代金做愛心

治安會議節目豐富宛如嘉年華會　內埔警分局「爆棚」

河馬樂樂一天吃60公斤　林智堅帶西瓜探班

桃市消防局連續2年　榮獲公共工程「金品獎」

「十顆星」的市政秘訣交流　林智堅率隊訪馬祖

桃園「薑母島」偶像劇爆紅　趙正宇打造觀光亮點

2019蘇花改清水馬拉松賽仍協調規劃中　暫緩開放報名

台南淹水大蚵仔「奇幻漂流」　歸仁警拾獲物歸原主

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

容祖兒臨時CUE張信哲上台　 合唱《愛如潮水》...耳朵懷孕了!

火箭少女101合唱百位觀眾《卡路里》　現場突出現283面鏡子...超震撼！

女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

浪汪誤闖駕訓班！原地繞圈搖尾 教練近看鼻酸...「牠沒有眼睛」

法師普渡大秀自創「狂爆電音舞」　信徒看傻...網笑：好兄弟開趴囉

郭雪芙氣喊「和他睡過了」...明明沒有　劉以豪好嘔：要不要把誤會變成事實？

《台灣關係法》40年　桃市舉辦「AIT@40—1979年後美台關係展」

台南市長夫人媒合肉品市場　捐千斤普渡白米助龍崎教養院

善化警慶讚中元敬拜好兄弟　以功代金做愛心

治安會議節目豐富宛如嘉年華會　內埔警分局「爆棚」

河馬樂樂一天吃60公斤　林智堅帶西瓜探班

桃市消防局連續2年　榮獲公共工程「金品獎」

「十顆星」的市政秘訣交流　林智堅率隊訪馬祖

桃園「薑母島」偶像劇爆紅　趙正宇打造觀光亮點

2019蘇花改清水馬拉松賽仍協調規劃中　暫緩開放報名

台南淹水大蚵仔「奇幻漂流」　歸仁警拾獲物歸原主

每天起床都好累！她裝秘密攝影機　揪出汪每晚謀殺親媽真相

《台灣關係法》40年　桃市舉辦「AIT@40—1979年後美台關係展」

上海迪士尼「雙標」事件延燒　中消協挺學生官媒四問：憑什麼？

心臟裝支架開了1年飛機　華航正駕駛隱瞞病史最重判5年

「這招理財」讓柯文哲被抹紅　陳佩琪自首：我是豬老婆…

茵芙穿婚紗辣爆！胸前開大V「深溝全看光」　粉絲羞到不敢直視：超兇

別人家的老公不讓我失望！　「星爵」約會幫開車門⋯路邊甜吻老婆凱薩琳

韓國瑜打麻將遭偷拍！李佳芬「真的很無聊」：要讓我們連日子都過不下去嗎

中職／彭政閔花蓮告別劉義傳開球　傅崐萁送職棒巨星大理石

中華隊參戰亞洲跆拳公開賽　蘇柏亞、黃鈺仁缺戰

地方熱門新聞

20億威力彩彩券行曝光！老闆娘..

補螺神器出現　清除福壽螺不再叫..

女童公園戲玩找不到爸爸哭泣　警..

遇警推三阻四拒酒測　告知扣車罰..

桃園高鐵站區內水族館　明年開幕

台南歸仁、永康降雨百毫米造水患

機車搭載兒童四字訣　金山警加強..

「我媽媽在家…」男拄步行輔助器..

蚵仔「奇幻漂流」警拾獲物歸原主

7年級化工廠技術師　轉型種有機..

台南12區道路橋梁持續封閉　

高雄爆乳甜姐蔡宜芳高票落選

機車搭載兒童四字訣　瑞芳警加強..

新竹縣國際AI智慧園區　環評過..

更多熱門

相關新聞

夾娃娃機超驚人物品「農曆七月限定」

你看過夾娃娃機裡面放這個東西嗎？一名網友在爆怨公社發文，放上一張夾娃娃機的照片，只見機器裡不是一般常見的可愛娃娃或日常用品，而是一疊又一疊的金紙，網友傻眼表示，「請問夾這個是要燒給誰啊？」

農曆7月傳統忌諱多

台南中元普渡以功代金空氣清新

【圖文】鬼門開抓交替？緊記四重點別再誤會「好兄弟」

住飯店先敲3下！旅遊達人曝真正原因

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 周台竹 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

說謊照曝！韓「換咖繼續打麻將」　韓冰一旁滑手機

瘋傳他中20億捐 賓士抽獎！2萬網友留言慘了

女星勒斃17歲愛女再上吊亡！留遺書：我不能沒女兒

館長宣布參選2020！網嚇傻：總統好

汪搶走床位超爽　媽一掀被超傻眼

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

愛犬池塘玩球　30分鐘尿失禁腦死

韓網瘋傳：偶運會抓包情侶戀愛！

不識字貴婦9億存款遭盜用　反被銀行求償7億　

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

太平富二代槍手出殯　100輛超跑送行

韓國瑜謊言遭戳破林智鴻PO麻將照打臉

子瑜「眉毛被畫壞」網一看崩潰：真的不適合

騎士遭輾死心臟噴飛！掉路上還在跳

「韓國瑜氣已衰、勢已危」　黃創夏：必敗宿命難逃

更多

最夯影音

更多

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

容祖兒臨時CUE張信哲上台　 合唱《愛如潮水》...耳朵懷孕了!

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面