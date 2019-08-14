善化警慶讚中元敬拜好兄弟　以功代金做愛心

▲台南市善化警分局副分局長洪國雄率領分局各單位慶讚中元，祭拜好兄弟，祈求鬼月閤家平安，並以功代金捐助家扶中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化警分局8月14日（農曆7月14日）下午2時整，在分局大門擺設供品，由副分局長洪國雄率領分局各組、室、中心、隊全體同仁共同慶讚中元，中元普渡是台灣民間習俗，善化警分局的「波麗士大人」也不能免俗，大家都認為「有拜有保庇」，祭拜好兄弟，祈求鬼月閤家平安。

現場準備了非常豐盛的菜餚；三牲五果普渡十方孤魂，並備有金銀紙給「好兄弟」使用，以祈求分局勤(業)務平順，這項民俗已相傳24年，每年都固定於中元普渡前1至2天舉行，而且每位同仁都非常樂意主動參加該拜拜活動，祈福轄境平安。

員警拜拜在祭(供)品的準備上有些特色，例如水果就不用「鳳梨」也沒有「旺旺仙貝」，因臺語與「旺來」同音，避免刑案旺旺來，代表治安出問題，所以有「旺」含意的東西一律不上供桌，另外供品桌上還特地準備「筍干」、「紅棗」，員警們希望藉此帶來好兆頭。

善化警分局為配合節能減碳政策，早在2008年起中元普渡拜拜，各單位所準備敬獻之金銀紙錢，於拜拜後統一集中由市府環保車載運至永康焚化爐焚燒，以維護空氣品質創造無煙害的生活空間，另「以功代金」捐助7300元予「屏東家庭扶助中心」作愛心。