讓孩子快樂長大！　台南市議會促加快改善校園遊具

▲台南市郭信良議長表示，希望台南市教育局能儘速加快改善校園遊具，不要讓孩子們一直等待。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中央衛生福利部在2017年1月25日修正發布「兒童遊戲場設施安全管理規範」，台南市的公立國民小學有137校，需要改善校園內的兒童遊戲場，台南市議會27日督促台南市教育局加快腳步，並應將編列的預算及中央補助經費分配使用情形公開，讓社會大眾一起監督進度。

郭信良議長指出，去年底第2次定期會上，議員就提出校園內的兒童遊戲場被安全黃線圍起來，孩子們遊戲的權益受損。當時市府教育局回應，將在2019年完成全市各校遊戲場的檢驗，從2020年到2022年則會編列預算，在3年內協助學校全面改善遊戲場。

經過全面檢驗，台南市公立國小有9成不符規定，因此今年教育局已經編列6030萬元的新設與維修經費，另外教育部也核定中央補助款來投入。郭信良議長舉例，即將在8月31日開幕的第5次臨時會，就會審議到1574萬元的公立國民小學兒童遊戲場改善計畫補助款。郭信良議長強調，議會對於墊付案的審議即時又迅速，希望市府在取得經費後也能有效率地運用經費。

郭信良議長表示，光是今年度市預算及中央補助款加起來用在兒童遊戲場的經費已經很可觀，市府應公布經費的運用方式，對於各校補助的經費額度、大小校的考量、執行進度等，都希望教育局能儘速公布、加速執行，不要讓孩子們一直等待。

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