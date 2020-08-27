台南伯利恆兒童發展中心揭牌　賴清德、黃偉哲共同見證

▲財團法人台南市私立天主教伯利恆社會福利基金會所屬「伯利恆兒童發展中心」，27日舉行揭牌儀式，副總統賴清德、台南市長黃偉哲親自與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

財團法人台南市私立天主教伯利恆社會福利基金會所屬「伯利恆兒童發展中心」，27日舉行揭牌儀式，副總統賴清德、台南市長黃偉哲親自出席，台南市議員蔡蘇秋金等台南地方人士也一同參加，在小朋友的柔美詩歌聲中，在座的每個人一起緬懷已故的甘惠忠神父的遺愛，場面隆重溫馨。



伯利恆基金會由已故甘惠忠神父所創立，甘神父是天主教瑪利諾會神父，1936年出生於美國紐約市，1963年來台服務，2020年在紐約辭世，他一生奉獻給台灣逾半世紀，投入特殊教育、創設德蘭啟智中心，設立伯利恆文教基金會等，甘神父晚年最大心願即為在學甲興建伯利恆早療暨融合教育中心。





黃偉哲市長特別感謝甘惠忠神父對台灣早期療育的貢獻，尤其深耕台南提供發展遲緩兒童及其家庭全方位的照顧與服務。他直言甘神父所走過的路、灑下的種子、所點的火苗，影響了很多人，之前甘神父有三個心願未實現，直到遇見了賴副總統才完成，分別是填補伯利恆幼兒園旁的大洞、興建早療融合教育中心，以及取得台灣身分證。



黃偉哲市長說，現在他從賴清德副總統的手上接下了台南市長的棒子，他會持續將甘神父「永恆不變的愛」傳承下去，而市府社會局也會持續配合「伯利恆兒童發展中心」，協助他們照顧發展遲緩兒童，讓這群慢飛的天使擁有自由翱翔的天空。



而台南市社會局也補充，「伯利恆兒童發展中心」除了能促進台南市早期療育資源輸送突破城鄉差距，更期待透過公私協力合作，建構以社區為基礎的療育服務，增進發展遲緩兒童及其家庭與社區之融合，同時也能讓民眾認識、了解發展遲緩，在社區中推動以家庭為中心之近便性社區療育及到宅服務，提升發展遲緩兒童及其家庭之早期療育及家庭支持服務成效。



最後黃偉哲市長表示，為了及早發現兒童發展狀況並及早療育，台南市社會局委託民間團體共設置3處兒童早期發展服務管理中心，提供0-6歲發展遲緩或身心障礙兒童及其家庭早期療育服務。民眾如有相關問題，可撥打06-2991111分機5906、5907洽詢台南市兒童早期發展服務管理中心。

27日的揭牌儀式，除賴清德副總統、黃偉哲市長、伯利恆基金會林吉男董事長外，還有代理執行長梁承恩、董事余約瑟、董事劉佑星、薛伯輝基金會薛昌煒董事、奇美食品觀光工廠宋光夫董事長、力伽實業郭海濱董事長、三民營造公司朱仁宗董事長、得力實業公司許桂桐董事長、德光中學游朝元副校長與台南市地方政要人士都參與此一盛會。

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