救援腳傷山友卻「陷山溝險墜崖」　玉里警伸援手一起救下山

▲自小客貨車卡在步道轉彎處深溝內動彈不得，員警以繩索拖曳方式將受困車輛拉起。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣卓溪鄉玉山國家公園八通關古道內，日前有民眾駕駛自小客貨車欲救援登山受傷的友人，卻因不熟路況，車輛卡在山區道路轉彎處深溝動彈不得，造成救人不成自己反而受困待援局面。花蓮縣警察局玉里分局卓樂派出所獲報後趕往現場伸出援手救援，最終順利讓車輛脫困，並將受傷登山客救下山。

所長王哲雄表示，日前夜間19時許接獲報案，有民眾車輛卡八通關古道裡面，到場後發現張姓男子駕駛自小客貨車卡在山風一號吊橋前500公尺處。

所長王哲雄表示，張男與友人共同登山，其因體力較好先行下山，在登山口等待友人時，遲遲未見蹤影，經其他山友告知同伴李男中途因腳部扭傷無法行走；張男聽聞後認為距離不遠，也不好意思麻煩救難人員，便獨自駕駛私車至步道內救援。

由於張男不熟悉八通關古道路況，在行駛到山風一號吊橋前500公尺處一時不慎所駕駛的自小客貨車竟卡在步道轉彎處深溝內，車子也因馬力不足，且未具備四輪傳動功能，整輛車動彈不得。另因適值夜間，山區一片漆黑，車輛下方即為懸崖，可說驚險萬分，也增加了搶救的難度。

所長王哲雄獲報到場見兩人長時間未休息及進食，便先將兩人載回所內休息，並提供熱飲及餅乾暫時充飢，也立即聯絡玉里鎮吉普車車隊趕赴現場，以繩索拖曳方式花了近兩個小時始將受困車輛拉起，使2位落難山友能夠順利返家。

分局長陳蔚文溫馨提醒，民眾在駕車進入山區時，一定要衡量車子的性能狀況及現場地形、地物，不要因為一時的大意而影響了遊玩的興致，甚者造成憾事。

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