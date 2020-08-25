錐麓古道百年神像慘遭毀容！　導遊心痛PO文...網友批「不怕報應嗎」

▲▼百年觀音神像被刮成大花臉。（圖／錐麓古道響導雪巴拍攝提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園知名錐麓古道山壁上有座高約60公分的石刻觀音神像，24日被嚮導發現面容遭人刮花成大花臉模樣，嚮導氣得發文撻伐。太魯閣國家公園管理處25日一早也派保育員查看證實，並表示，對遊客在佛像塗畫的行為感到不解，也嚴厲譴責，將針對近3天入園者列冊追查，依「國家公園法」開罰3千元。

這座百年觀音像的位置，就在錐麓斷崖東處路徑起點的山壁內，是遊客必經之地，也成為祈求旅程平安及導覽解說的停歇處。安座在錐麓古道山壁上的百年白衣觀音像，高約60公分、寬約40公分，1917年由日本人為拓寬古道小徑開鑿而成，觀音手捧蓮花代表慈悲斷除一切苦厄，主要保佑築路平安及往來旅人，至今已有103年歷史。

24日有嚮導帶隊經過準備解說神像歷史時，見觀音像被刮花雙眼及臉頰，破壞面積還比去年嚴重，痛心之餘趕緊拍照記錄並發文撻伐，網友也留言痛罵「太可惡」、「令人心痛」、「不怕遭報應嗎？」等語。

▲石雕佛像位於錐麓古道第2隧道內，是1914年至1915年修建錐麓古道期間所留下，已超過百年歷史。

太管處表示，被塗畫的石雕佛像位於錐麓古道第2隧道內，是1914年至1915年修建錐麓古道期間所留下，已有超過百年歷史，和錐麓古道一樣都見證百年來的歷史，許多民眾行走在錐麓斷崖上經過佛像前都會虔誠膜拜。太管處對於遊客在佛像塗畫的行為感到不解，也嚴厲譴責，查獲可依國家公園法裁罰3,000元整。

▲錐麓古道長約1.2公里，高約600公尺，幾乎全由大理岩構成，是太魯閣峽谷最壯麗的景觀之一。（圖／太管處提供）

太管處強調，國家公園是台灣自然與人文資源最豐富的區域，古道、設施與地景生態一樣重要。歡迎大家到國家公園內遊憩賞景，也呼籲大家一起珍惜維護屬於大家的國家公園。

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