開學防疫備戰！13款兒童口罩懶人包　開賣通路一次看

▲兒童醫用口罩。（圖／PChome 24h購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

下週起各級學校將陸續開學，因應開學防疫，教育部增購1,00台熱像儀、2萬8000支額溫槍、760片口罩、12公升酒精供學校使用，不少家長則是紛紛為家中小孩添購兒童口罩，促使相關商品買氣升溫，網購業者也公告8/28下午3點起將開賣多款MIT兒童口罩，購買完成後，最快可於24小時內收到，為開學做好準備。

PChome 24h購物將於8/28下午3點開賣多款兒童口罩，此次上架品項包含：匠心兒童3D立體口罩1盒50入，2入組售價680元、搭配美琪抗菌洗手隨身組售價539元；美國Easy-O-Fit立體口罩1盒30片，2入組售價499元、搭配美琪隨身組+立得清酒精擦濕巾售價529元；台灣國際生醫兒童醫療口罩1盒50入，搭配75%酒精噴霧500ML，售價630元；勤達兒童醫用口罩1盒50入，搭配75%酒精噴霧500ML，售價630元；環保媽媽兒童平面醫用口罩1盒50入，售價638元；環保媽媽幼幼平面口罩1盒50入，售價688元。

松果購物目前站上開賣淨新兒童醫療口罩一盒50片，分別有3D立體、耳帶式可選，93 折後均價679元；淨新幼幼醫療立體口罩，100片打92折後均價1,831元，領券再折200；加利兒童醫療口罩，100片售價1,480元，領券再折100。

生活市集也有MIT醫用級兒童立體口罩，1盒50入，結帳輸入折扣碼，享85折644元。另外，東森購物、博客來皆有販售真心良品兒童口罩50片+茶樹精油乾洗手組合，網路價699元，東森購物還有格安德GRANDE兒童立體口罩可選購，1盒60片，網路價799元，每組帳號限購2組。