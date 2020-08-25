跨過鐵鍊被絆倒「頭部撞地」重傷！他靠呼吸器維生　生活百貨店長下場出爐

▲陳姓店長否認業務過失致重傷犯行，辯稱廣場前是他們維護的區塊，「我們不希望有機車會進去停放導致亂象產生，所以有設置鐵鍊及欄杆。」（圖／翻攝Google Map）

記者陳俊宏／綜合報導

桃園市一名吳姓計程車司機行經佳瑪進口精品生活館南崁店，要跨過業者設置在廣場的鐵鍊時，遭鐵鍊絆倒而頭部撞擊地面導致重傷。法官依業務過失致人重傷罪，判陳姓店長5月徒刑，可易科罰金。

判決指出，佳瑪生活館南崁店在2012年10月至11月間，於前方廣場設置ㄇ型欄杆、鐵鍊及短柱狀欄杆等設施。而吳男2018年5月4日上午9時40分許，行經該店前方廣場，想跨越鐵鍊卻遭絆倒，而頭部撞擊地面，導致後韌帶骨化症合併脊髓損傷；經治療後仍需長期仰賴呼吸器及鼻胃管餵食維生，日常生活無法自理，需由他人全日照護。

陳姓店長否認業務過失致重傷犯行，辯稱因廣場前面是他們維護的區塊，「我們不希望有機車會進去停放導致亂象產生，所以有設置鐵鍊及欄杆。另外，當時周遭也都有其他供人通行的地方，且被害人是自己知道有鐵鍊存在，卻又決定去跨越才跌倒，所以我並沒有過失。」

▼吳男跨過鐵鍊遭絆倒重傷。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

桃園地院法官依照醫院函文，應可認定吳男所受後縱韌帶骨化症合併脊髓損傷傷勢，是因跌倒所造成；再根據吳妻等證人證詞，堪以認定被害人行經該處，因腳遭店家前的鐵鍊絆倒，頭部著地後導致傷勢。

法官認為，業者既同意任何人於任何時間均可使用通行該廣場，則於設置、維護ㄇ型欄杆、懸掛鐵鍊及短柱狀欄杆時，即應注意併予設置警告、預防或是防護設施，以避免行人因此受傷；然店家及被告卻未為之致被害人受傷，顯見被告確有過失。

法官說，審酌被告身為店長，對於廣場鐵鍊、短柱狀欄杆等物維護、管理有所疏失，致被害人所生危害非輕；又被告始終否認犯行，且迄今仍未與告訴人達成和解，因此判刑5月，得易科罰金。全案可上訴。