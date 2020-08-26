同學女友在宿舍洗澡...台大高材生跟進浴室「從上往下」猛拍！她嚇壞尖叫

▲台大1名男學生去年偷拍同學女友入浴被發現，他向同學和其女友坦承偷拍並且致歉，法官審酌後依法判他拘役40天。（圖／CTWANT提供）

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台灣大學1名柯姓男學生，去年11月間偷拍同學女友洗澡當場被發現後，向同學及其女友承認偷拍並道歉。法官考量柯男犯後主動認錯，依《竊錄身體隱私部位罪》判他拘役40日。

判決書指出，柯男在去年11月19日中午時分，在台大學生宿舍1舍3樓浴室內洗衣服，看見同學的女友進入浴室洗澡，他竟心生邪念，持手機從淋浴間上方往下偷拍；不料，對方一抬頭發現遭偷拍馬上放聲尖叫，柯男見事跡敗露後，迅速逃離現場並刪除手機中的照片。事後，柯男遇見同學與其女友，向2人承認偷拍並且致歉。

法官考量柯男犯後態度良好，依《竊錄身體隱私部位罪》判拘役40日，得易科罰金4萬元；另外審酌他沒有前科，因年輕一時衝動偷拍，且犯後已向同學女友道歉，具悔悟之心，故給予緩刑2年，不過要接受3小時法治教育。可上訴。

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