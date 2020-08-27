黃珊珊抱怨捷克團訪台「被狀況外」　外交部還原真相

▲台北市副市長黃珊珊。（資料照／記者張榮恩攝）



記者陶本和／台北報導

針對捷克90人訪台團，台北市副市長黃珊珊日前砲轟中央，北市府至今「被狀況外」。外交部27日還原聯繫過程與協調會內容表示，指揮中心已就本案數度召集相關節目接待單位討論動線及防疫措施，上週針對本案所召開的協調會，黃珊珊本人也應邀參加，當天外交部也針對本案各項節目提出詳細報告。

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）將率領約90人參訪團於8月底訪台，而與台北市締結為姊妹市的捷克首都布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）也將隨同一起來台。

黃珊珊則在臉書開砲，指自己上周四在行政院院會已請院長蘇貞昌協助提前告知相關行程及動線安排，「但是遲至現在，我們還是不清楚他們的行程活動方式，90多人如何團進團出？」

對此，外交部發言人歐江安27日表示，捷克參議長團的節目大多與立法院及中央部會有關，相關行程包括到立法院及政治大學演講的公開節目，也已陸續對外公佈。

歐江安說，關於外交部安排參團的布拉格市長賀吉普前往市府拜會柯市長的部分，外交部也與北市府涉外事務總監周台竹大使及秘書處等單位進行充分溝通。

在防疫工作上，歐江安表示，該團住宿旅館防疫的部份，中央疫情指揮中心及台北市政府衛生單位都有參與，並提供詳細的防疫建議，彼此溝通無礙。

歐江安指出，指揮中心已就本案數度召集相關節目接待單位討論動線及防疫措施，上週針對本案所召開的協調會，黃珊珊本人也應邀參加，當天外交部也針對本案各項節目提出詳細報告；且27日上午，指揮中心也邀請包括台北市政府在內的地方縣市政府及相關單位進行討論，外交部將持續配合辦理，詳細向各單位說明捷克參議長訪台行程。