今年成立3外館　設駐普羅旺斯辦事處強化4大面向合作

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）



記者陶本和／台北報導

外交部於7月宣布恢復設立關島辦事處後，又於8月設立索馬利蘭代表處；隨後25日又證實，將於南法的艾克斯普羅旺斯市（Aix-en-Provence）設立「駐普羅旺斯台北辦事處」，成為今年開設的第三個外館。外交部指出，法國為歐盟核心成員國，雙方在經貿、航太、生醫及科技產業的合作前景廣闊。

駐關島台北經濟文化辦事處在2017年時暫停運作，但在2020年7月，台美關係不斷升溫下，宣告恢復運作；此外，也積極在非洲部署，在與索馬利蘭多次諮商後，於8月份公佈設立索馬利蘭辦事處。

接著，外交部25日再次宣布設立新館，將在法國南部的艾克斯普羅旺斯市（Aix-en-Provence）設立「駐普羅旺斯台北辦事處」。外交部表示，法國為歐盟核心成員國，為我國人旅歐首要目的地及重要經貿夥伴，雙方在經貿、航太、生醫及科技產業的合作前景廣闊。

歐洲司長姜森表示，這部分籌劃已經有一段時間了，目前因為受到疫情因素的影響，駐法代表處人員先就近前去勘查，而外交部也會規劃先遣人員，作業尚在進行中。

外交部指出，艾克斯普羅旺斯市與法國第一大港馬賽市共構「艾克斯-馬賽-普羅旺斯大都會區（Métropole d’Aix-Marseille-Provence）, AMP」，位居法國南部城市群中線，為法國高鐵TGV停靠站，與法國第二大城里昂（Lyon）、全球生態研究重鎮蒙佩里耶（Montpellier）、法國尖端科研據點索菲亞科技園區（Sophia Antipolis）、具法國矽谷美名的格勒諾柏（Grenoble）及航太重鎮土魯斯（Toulouse）均具地利之便。

外交部表示，南法地區為我國人赴法國旅遊重要目的地之一，「駐普羅旺斯台北辦事處」作為駐法國代表處在南法區域的辦公室，未來兩處將密切協調合作，為我國人及旅法僑胞提供更優質服務，並將強化台法雙方的經貿、科技產業等交流。

外交部表示，自2016年至2019年，我國人赴法國的人數成長幅度高達62%，法國民眾來台人數也成長近30%。由於台法雙方交流增長幅度顯著，預期「駐普羅旺斯辦事處」設立後，將可在前述交流成果的基礎上，持續深化台法的友誼與合作。

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