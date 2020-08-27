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蔣萬安暖身選北市長　羅智強：催生公投綁大選比2022更急迫重要

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▲羅智強、蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝、記者周宸亘攝）

▲羅智強、蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝、記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對有媒體報導國民黨立委蔣萬安已為2022台北市長選舉暖身起跑，先前宣布參與北市長選戰的北市議員羅智強27日表示，祝福蔣萬安，「但對現在的我來說，我認為，2021年的『公投綁大選公投』比2022年台北市長選舉更急迫而重要」。

羅智強在臉書指出，有媒體報導蔣萬安為台北市長暖身起跑，「為蔣萬安高興，也為他祝福」，但對現在的他來說，他認為2021年的「公投綁大選公投」比2022選戰更急迫而重要。

羅智強表示，投一次市長選舉，選出的是4年的市長；投一次總統選舉，選出的是4年的總統，但明年，如果「公投綁大選」公投通過，人民將可以做永遠的主人，「所以，未來一年，我會將心力投入催生公投綁大選」。

「把被蔡英文和民進黨奪走的公投，為人民贏回來」。羅智強強調，對他來說，也同時對台灣來說，未來一年最重要的事就是「公投綁大選」公投，而國民黨有其他人有心要角逐台北市長，他都會為對方高興，也會給予祝福。

羅智強表示，說到底，不管未來是羅智強贏台北市長，還是蔣萬安贏台北市長，都是國民黨贏台北市長，「君子之爭、多多益善、揖讓而升、精益求精」，理念的勝利，永遠比個人的勝利重要。

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